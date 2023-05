﻿23 808 haben grün gewählt: Die genaue Stimmverteilung in Kiel

Wenn Sie’s genau wissen wollen: So verteilt sich die Stimmenzahl bei der Kommunalwahl in Kiel auf die einzelnen Parteien. Die Schlusslichter: 42 Kielerinnen und Kieler wählten die Humanisten, 39 die Tierschutzpartei. Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 46 Prozent. Die Details.

Kiel. Die Wahlbeteiligung ist schlecht, aber besser als befürchtet: An der Kommunalwahl 2023 haben sich in Kiel 88 319 Menschen beteiligt. 192 194 Menschen in Kiel sind wahlberechtigt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 46 Prozent. Bei der Kommunalwahl 2018 hatte die Wahlbeteiligung in Kiel bei 45,8 Prozent gelegen, und damals hatte es sogar noch einen Bürgerentscheid über den Flughafen Holtenau gegeben.