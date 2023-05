﻿Panne bei Kommunalwahl in Kiel: Diese Tücken lauern bei der Briefwahl aus dem Ausland

KN-Reporterin schildert Erlebnisse

Erst in Island auf Walbeobachtungstour, nun auch bei der Kommunalwahl nur in der Rolle der Zuschauerin: KN-Reporterin Merle Schaack bekam ihre Briefwahl-Unterlagen wegen einer Panne nicht rechtzeitig zugestellt.

Dass KN-Reporterin Merle Schaack ihre Stimme bei der Kommunalwahl 2023 per Briefwahl von Island aus abgeben wollte, fiel bei der Stadt Kiel zu spät auf. Und dann kam noch die Post hinzu. Das brachte Schaack in ganz anderer Hinsicht in die Bredouille. Ein Erfahrungsbericht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket