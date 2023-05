﻿Wahlverlierer in Kiel: Lange Gesichter bei der SPD

Kiel. Der Kieler Wahlverlierer heißt SPD. Als um kurz nach 20 Uhr nur noch wenige der 130 Wahlbezirke auszuzählen sind, wird es immer stiller in der zu Beginn des Wahlabends noch lebhaften Menge in den Rathaus-Fraktionsbüros. Allmählich dämmert den Genossen, dass sie ihren Status als stärkste Kraft in Kiel eingebüßt haben. „Die SPD hat verloren“, stellt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer nüchtern fest.

Er will der Sache aber noch etwas Gutes abgewinnen. „Nach derzeitigem Stand haben Rot und Grün zusammen nur einen Prozentpunkt verloren.“ Nur wenige Minuten später, als auch die Ergebnisse der letzten fünf Wahlbezirke feststehen, stellt sich heraus: Die Rathaus-Kooperation hat sogar 2,2 Prozentpunkte verloren – und das liegt an der SPD. Die Sozialdemokraten haben nur einen Stimmenanteil von 22 Prozent erreicht, das entspricht 7,9 Prozentpunkten weniger als 2018.

SPD-Kandidatin Schubert verliert den Wahlkreis Elmschenhagen-Nord für die SPD

Enttäuscht steckt Kämpfer unter anderem mit SPD-Landeschefin Serpil Midyatli die Köpfe zusammen – mit den Grünen würde es zwar noch für eine Mehrheit reichen, aber eben unter deren Führung. „Damit gäbe es für mein Wahlprogramm, mit dem ich als Oberbürgermeister angetreten bin, immer noch eine Deckungsgleichheit“, so Kämpfer.

Auch bei der SPD-Spitzenkandidatin Christina Schubert herrscht Enttäuschung vor. Sie hatte sich um 18 Uhr noch zuversichtlich gezeigt. „Die Reaktionen im Endspurt des Wahlkampfes waren positiv, wir haben ein gutes Gefühl.“ Gut zwei Stunden später wandelt sich Schuberts Laune sichtlich. Das Lächeln kann nicht darüber hinwegtäuschen. Denn wie sich herausstellt, hat die 32-Jährige in ihrem Direktwahlkreis Elmschenhagen-Nord verloren.

„Ganz knapp, die CDU hat nur 34 Stimmen Vorsprung“, sagt Schubert, die bislang als neue Vorsitzende der SPD-Rathausfraktion gehandelt wird. „Das ist ärgerlich, ich hätte mir gewünscht, diese Rolle gestärkt zu übernehmen“, so Schubert. Das Wahlergebnis überrascht sie dann doch nicht so sehr. „Es war schon klar, dass sich das Verhältnis zwischen der SPD und den Grünen verändern würde.“ Aber mit einem so starken Abschneiden des Kooperationspartners hatte sie dann wohl doch nicht gerechnet.

Stöcken zum Kommunalwahl-Ergebnis für die Kieler SPD: „Das tut schon weh“

Zu dem Zeitpunkt haben schon viele Genossen die Fraktionsbüros verlassen. Eigentlich soll die Wahlparty in der SPD-Zentrale am Kleinen Kuhberg fortgesetzt werden. „Ich glaube, die meisten wollen jetzt eher nach Hause, um das Ergebnis für sich zu verarbeiten“, sagt sie. Tatsächlich steht niemandem der Sinn nach einer Feier. „Das tut schon weh“, sagt etwa Gerwin Stöcken, Kiels SPD-Sozialdezernent beim Blick auf die Endergebnisse auf seinem Handy. „Ich gehe gleich nach Hause.“

Kreisvorsitzende Gesine Stück hingegen versucht, gute Laune zu verbreiten. „Wir hatten zwar den Anspruch, stärkste Kraft zu werden, deshalb bin ich auch erst einmal enttäuscht gewesen“, sagt sie gegen 22 Uhr. Die SPD befinde sich nun auf gleicher Höhe wie die CDU, die mit hehren Ansprüchen in die Wahl gegangen sei.

„Grün und Rot haben eine stabile Mehrheit, damit haben wir bereits gute Erfahrungen gemacht“, sagt Stück. Die SPD müsse zwar die Führung abgeben, aber die Kooperation sei ohnehin ein Geben und Nehmen. „Wir haben auf Augenhöhe agiert und können das aus meiner Sicht auch weiter tun.“

Woran hat es gelegen? Diese Fragen stellen sich am Wahlabend viele Genossen. „OB, Fraktion und Partei – alle müssen sich an die Nase fassen“, sagt einer, der nicht genannt werden will. Die SPD habe der CDU das kleinbürgerliche Milieu überlassen. Selbst der SSW sei mehr zur Partei der kleinen Leute geworden als die Sozialdemokraten. Die große Analyse hat begonnen – welche Konsequenzen das hat, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.