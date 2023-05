﻿Kieler Verkehrspolitik: Was die Parteien wollen

Kiel. Am Thema Verkehr der Zukunft scheiden sich die Geister unter den Kieler Parteien. Vor allem herrscht Uneinigkeit in der Frage, welche Rolle das Auto künftig in der Landeshauptstadt spielen soll. Die Hauptkonfliktlinien verlaufen an der A 21, an der Südspange und am Ostring II. Mit welchen ihrer wichtigsten Positionen die Kieler Kreisverbände in die Kommunalwahl am 14. Mai um Stimmen werben, haben sie auf Nachfrage der Kieler Nachrichten zusammengefasst.

Die SPD geht mit einem großen Versprechen ins Rennen: „Wir ermöglichen allen Menschen, sich so zu bewegen, wie es für sie am besten ist.“ Dazu wollen die Sozialdemokraten die Taktung von Bussen und Fähren erhöhen und die Stadtbahn vorantreiben. Radwege sollen gesichert und ausgebaut werden. „Wer morgens pendelt, soll abends mehr Parkplätze finden; dafür wollen wir Parkraum bei Schulen und Geschäften nutzen.“ Mobilität für alle müsse bezahlbar sein, so die SPD.

Kommunalwahl 2023 in Kiel: Streitpunkte Südspange und A21

Die Grünen „wollen Alternativen zum privaten Pkw fördern, damit mehr Menschen auf nachhaltige Verkehrsmittel umsteigen“. Ihr Ziel: Ein schnellerer Bau der Stadtbahn sowie Ausbau, bessere Abstimmung und niedrigere Preise im Busverkehr und der Fördefähren. Außerdem wollen sie sich für weitere Velorouten und barrierefreie Gehwege einsetzen. Klare Ansage: „Ausbau der A 21 sowie Südspange lehnen wir ab.“

Bei der CDU heißt es im Gegenteil ebenso deutlich: „Wir bekennen uns zur Südspange und zur A 21 sowie zum Ostring II und unterstützen die Stadtbahn.“ Das Ziel sei ein „ausgewogener Verkehrsmix, bei dem alle Mobilitätsformen gleichberechtigt nebeneinanderstehen“. Dazu zählen die Christdemokraten einen leistungsfähigen, günstigen öffentlichen Nahverkehr, gute und sichere Radwege, ausreichend Parkraum und „eine gut erreichbare Innenstadt, auch mit dem Auto“.

Die FDP teilt mit, sie denke „Mobilität als Ganzes, und zwar mit allen Verkehrsarten. Frei von Dogmen werden wir auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse eine innovative und funktionierende Infrastruktur aufbauen.“ Dazu zähle die Tram genauso wie der Kieler Flugplatz, der Fährverkehr oder die Einführung des Rechtsabbieger-Pfeils im Radverkehr. „Zudem wollen wir smarte Lösungen für Pendler einrichten – egal ob Rad, Bahn oder Auto.“

Der SSW strebt „eine versöhnliche Verkehrspolitik mit attraktiven Alternativen zum Individualverkehr und schneller Umsetzung der Stadtbahn“ an. Kiel als Fahrrad- und Fußgängerstadt soll ausgebaut und der öffentliche Nahverkehr gestärkt und verbessert werden. Das Ziel: Kostenloser Personennahverkehr für alle Kieler Bürgerinnen und Bürger. Der SSW will zudem die Südspange stoppen. „Keine unnötige Flächenversiegelung im Grüngürtel des Kieler Südens“, heißt es.

Verkehrspolitik in Kiel: Nur eine Partei ist gegen die Straßenbahn

Auch die Linke richtet sich „gegen schädliche Straßenbauprojekte wie die Südspange“. Stattdessen will sie mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger und weniger Parkplätze. Angestrebt wird eine „echte Verkehrswende, um das dringende Ziel einer ausgeglichenen CO2-Bilanz bis 2035 zu erreichen“. Busse und Bahnen sollen öfter fahren und günstiger werden. „Das Radwegenetz wollen wir ausbauen und Kiel als eine ,Stadt der kurzen Wege’ gestalten“, teilt die Linke mit.

Laut AfD soll die Verkehrspolitik „das Leben der Bürger erleichtern statt erschweren. Der Abbau von Parkraum muss gestoppt und Infrastruktur instandgehalten werden, da Autos auch für die Mobilität der Zukunft zentral sein werden.“ Als Lösung bringt die AfD Quartiersparkhäuser ins Spiel. „Die Planung der Stadtbahn muss gestoppt werden, da die Kosten von einer Milliarde Euro völlig außer Verhältnis zum erzielbaren Nutzen stehen.“

Die Partei kommt, wie üblich, unernst daher: „Die Stadtbahn ist auf Kritik gestoßen und außerdem total langweilig! Der Bau einer Stadtachterbahn würde stattdessen weniger Grundfläche beanspruchen und bisherige Infrastruktur nicht beeinflussen.“ Zudem bietet eine Fahrt „eine intensive Alltagserfahrung, die Morgenmuffeln den Weg zur Arbeit oder Schule erleichtert. Auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Kreuzfahrtterminal gibt es extra viele Loopings.“

Die Basis, die ebenfalls in Kiel antritt, hat sich bis Redaktionsschluss nicht zu unserer Anfrage geäußert.