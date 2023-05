﻿Wahlkampf der Grünen auf Vinetaplatz in Gaarden: „Das macht einfach Spaß“

Kiel. Straßenwahlkampf ist eine Herausforderung – besonders an diesem Vormittag. Anke Oetken, Spitzenkandidatin der Kieler Grünen, steht bei einer Außentemperatur von sieben Grad auf dem Vinetaplatz. Zeitweise setzt Nieselregen ein – „und das im Mai“, sagt sie mit einem Blick gen Himmel. Wenige Tage vor der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein lässt sie sich jedoch nicht entmutigen.

Auf dem zentralen Gaardener Platz ist Wochenmarkt, zahlreiche Menschen sind unterwegs. Anke Oetken und ihre Mitstreiter verteilen Wahlkampfmaterial und versuchen, mit den Passanten ins Gespräch zu kommen. Oetken belegt nicht nur Listenplatz 1, sondern ist auch Direktkandidatin im Wahlkreis Gaarden-Süd für die Kommunalwahl am 14. Mai. Seit 2018 hat sie einen Sitz in der Ratsversammlung und ist Fraktionsvorsitzende der Grünen.

Wahlkampf auf dem Vinetaplatz in Gaarden: Oft ist von Müll und Drogen die Rede

„Die meisten Menschen, die wir ansprechen, sind sehr wohlwollend. Wenn sie sich ablehnend äußern, dann gleich allen Parteien gegenüber“, so die 61-jährige Steuerfachangestellte. In direkter Nachbarschaft haben auch CDU, SPD und Linke ihre Stände aufgebaut.

Ingrid Tiarks-Gütte lässt sich auf einen kurzen Schnack mit Anke Oetken ein. „Ich wohne seit acht Jahren sehr gern in Gaarden, es ist so ein buntes, lebendiges Viertel. Außerdem ist die Verkehrsanbindung gut“, sagt sie. „Aber in bestimmten Bereichen gibt es ein gewisses Desinteresse in der Politik.“ Tiarks-Gütte spricht wilden Müll und offensichtliche Drogenprobleme auf der Straße an. Sie sei nicht empfindlich, „aber ich möchte mich an einer Bushaltestelle unterstellen können, ohne dass neben mir Spritzen aufgezogen werden oder morgens schon die ersten Bierflaschen aufploppen“. Das sei schade für Gaarden, wobei sich beim Thema Müll schon viel getan habe. „Wir hören diese Kritik immer wieder, und es ist auch schon einiges passiert“, sagt Anke Oetken. „Aber wir müssen noch mehr machen.“

Einig ist sich die Spitzenkandidatin mit der potenziellen Wählerin darin, dass auch mehr Eigenverantwortung für die Sauberkeit des Viertels notwendig sei. „Bei vermüllten Hinterhöfen und Durchgängen zwischen Häusern sind die Eigentümer gefragt.“

Anke Oetken von den Kieler Grünen macht der Wahlkampf Spaß

Ingrid Tiarks-Gütte findet, dass das gerade für den Nachwuchs wichtig sei. „Hier gibt es viele Kinder, dadurch entsteht eine gute Atmosphäre. Die sollen keine Nachteile haben, nur weil sie in Gaarden wohnen“, sagt sie und eilt weiter, um ihren Bus zu erwischen. Anke Oetken freut sich über die konstruktive Begegnung. „Straßenwahlkampf macht einfach Spaß, dabei können wir uns Impulse holen.“

In anderen Gesprächen ist erst einmal politische Grundbildung gefragt. „Oft wollen die Menschen über die große Politik reden, einer sprach mich sogar auf Guantanamo an“, berichtet Oetken. Ihr Co-Spitzenkandidat Samet Yilmaz, Listenplatz 2 und Direktkandidat im Wahlkreis Gaarden-Ost, ergänzt: „Wir erklären dann erst einmal, wie wichtig die Kommunalwahl ist, weil die Menschen damit am meisten für ihren Ort bewirken können.“

Ebenfalls nicht allen ist bekannt, dass Oetken & Co ehrenamtliche Politiker sind, die eine Aufwandsentschädigung, aber keinesfalls hohe Diäten erhalten. „Das ist manchmal bei Menschen mit Migrationshintergrund der Fall“, erklärt Yilmaz. „In deren Heimatländern ist die Politik meistens anders gestrickt.“ Anke Oetken hat inzwischen ihre Handschuhe angezogen, der Wind pfeift kalt.

Grüne: Haustürwahlkampf zur Kommunalwahl etwas einfacher

Bei ihr steht eine ältere Passantin, die jedoch nur von zu Hause erzählen möchte – für grüne Themen ist sie nicht zu begeistern. „Haustürwahlkampf ist etwas einfacher, denn dabei kommt man besser ins Gespräch. Besonders, wenn ich mit Samet unterwegs bin, er kennt in Gaarden fast jeden. Wir werden überall sehr herzlich empfangen.“

Samet Yilmaz ist in dem Viertel aufgewachsen. Heute arbeitet der promovierte Politikwissenschaftler als Referent bei der Landesregierung. Der 41-Jährige blickt sich auf dem Vinetaplatz um und sagt: „Wir brauchen hier einen Stadtteil-Marketingmanager, zum Beispiel für ein Konzept, wie der Wochenmarkt wieder attraktiver wird.“

Das Angebot in Gaarden sei in den vergangenen Jahren schmaler geworden. Das gelte auch für die Ladengeschäfte, die nur noch eine bestimmte Kundenklientel ansprächen. „Ein anderer Branchenmix ist nötig“, meint Yilmaz. Für ihn und Anke Oetken ist klar: In das Ostufer muss mehr investiert werden.