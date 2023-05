﻿Wahlkampf auf dem Wochenmarkt Elmschenhagen: Wie die Spitzenkandidatin der SPD um Stimmen wirbt

Kiel. „Darf ich Ihnen auch ein paar Infos für die Kommunalwahl mitgeben?“ Mit einem Päckchen Blumensamen und einem Faltblatt in der Hand steuert Christina Schubert auf eine Seniorin zu. Doch die winkt ab. Die 32-jährige SPD-Spitzenkandidatin hat es nicht leicht an diesem Sonnabend auf dem Wochenmarkt in Elmschenhagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar scheint die Sonne, und der Markt ist gut gefüllt, aber es fehlen die politisch interessierten Bürger. Dabei hat sich an dem Wahlstand die lokale Politprominenz der SPD versammelt: Die Kreisvorsitzende Gesine Stück und die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Gesa Langfeldt sind gekommen, um Christina Schubert zu unterstützen.

Generationenwechsel in der Kieler SPD: Gesa Langfeldt übergibt an Christina Schubert

Gesa Langfeldt hält sich unter dem roten SPD-Sonnenschirm etwas im Hintergrund. Seit 20 Jahren ist sie Ratsfrau für Elmschenhagen Nord, nun übergibt die 65-Jährige den Staffelstab an Christina Schubert. Die wohnt im Stadtteil Ravensberg, ist bereits Ratsfrau und stellvertretende Fraktionsvorsitzende, muss aber noch an ihrer Bekanntheit arbeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sind sie die Tochter von Frau Langfeldt?“, fragt eine Elmschenhagenerin. Sie hatte offenbar die vielen Wahlplakate, von denen Schubert die Wochenmarktbesucher anstrahlt, noch nicht gesehen. Eine Fahrradfahrerin hingegen schon: „Ach, so sehen die Menschen auf den Plakaten in echt aus“, stellt sie fest – und ist schon wieder verschwunden.

CDU-Mitglied lobt das Engagement der Kieler SPD-Politikerinnen

Weil die Wähler noch nicht recht gesprächig sind, unterhält man sich untereinander. An den Ständen der Grünen, dem SSW und der FDP ist noch weniger los. Ein Mann, der sich später als CDU-Mitglied outet, schaut sich vergeblich nach einem Stand seiner Partei um und wendet sich mit den Worten an die SPD: „Ihr seid ja gut aufgestellt. Hier in Elmschenhagen seid ihr sowieso stark.“ Schubert nickt: „Ja, hoffentlich. Aber das ist unberechenbar“, sagt sie. „Die große Politik strahlt aus.“

Nach dem Lob spricht der CDU-Mann ein heikles Thema für die Genossen an: die Dominanz des SPD-Oberbürgermeisters. Schubert räumt ein, dass es schon schwierig sei, neben Ulf Kämpfer präsent zu sein. „Es liegt aber auch an uns, wie viel Platz wir ihm lassen und wie selbstbewusst wir als Selbstverwaltung die politischen Linien vorgeben.“

Die nächste Ratsversammlung werde ganz anders, verspricht Schubert. In der SPD-Fraktion werde es viele neue Gesichter geben. Sie sei offen für eine erneute Kooperation, wolle aber mehr Offenheit für Ideen von außen: „Ich finde es nicht richtig, wenn Vorschläge abgelehnt werden, nur weil sie beispielsweise von der CDU sind. Wir sollten mehr in der Sache schauen und nicht nur auf parteipolitische Grabenkämpfe.“

Wahlkampfthema in Elmschenhagen: Zu viel Müll im Kieler Stadtteil

Vom Rathaus geht es inhaltlich wieder in den Stadtteil, als eine Marktbesucherin mit Fahrradhelm unter dem Arm das Thema Müll anspricht: „Vor der Hermann-Löns-Schule ist es besonders schlimm.“ Christina Schubert zeigt Verständnis: Sie kenne die Kritik der Vermüllung des Stadtteils und halte sie für berechtigt. Ihr Vorschlag: „Wir brauchen mehr Mülltonnen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Wählerin glaubt nicht, dass das bei der Schule hilft. Also schlägt Schubert vor, die Schüler durch eine gemeinsame Müllsammelaktion mehr in die Pflicht zu nehmen. Als promovierte Pädagogin und angehende Lehrerin könnte Schubert darüber sicherlich noch lange diskutieren, aber inzwischen gibt es noch mehr Interessierte an ihrem Wahlstand. Ein Mann fragt, ob sich die SPD für private E-Ladestationen einsetzen will. Schubert kommt mit ihm länger ins Gespräch und hat die Idee, ein Förderprogramm zusammen mit den Stadtwerken anzuregen.

Lesen Sie auch

Das Thema Verkehrsinfrastruktur beschäftigt auch einen anderen Standbesucher. Er sieht die Verkehrspolitik der SPD kritisch. „Bevor wir in Kiel den Autoverkehr schwächen“, meint er, „müsste der ÖPNV ausgebaut werden“. Schubert erwidert, man habe schon viele Angebote geschaffen, etwa die Ausweitung der Bustaktung oder den Ortsteilbus, in dem selten jemand sitze. „Die Angebote sind da, aber werden nicht immer angenommen, weil das Auto eben noch bequemer ist.“

Bevor die Ratsfrau zu ihrer nächsten Veranstaltung muss, schauen also doch noch Interessierte vorbei. Erneut geht es um Müll und Verkehr und Nahversorgung. „Alles Punkte, die wir auch auf dem Plan haben“, sagt Christina Schubert und wirkt zufrieden. Zwar kommen an diesem Vormittag weniger Menschen, als sie erwartet hatte. Aber für jeden einzelnen hat sie dafür umso mehr Zeit.