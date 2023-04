﻿In Kieler Briefwahlbüros herrscht bereits Betrieb

Die ersten Wähler waren schon da: Seit Montag sind die Kieler Briefwahlbüros zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai geöffnet. Erstmals befindet sich auch eine Anlaufstelle in Gaarden.

Dennis Schoening (links) vom neuen Briefwahlbüro berät Bürger zur Kommunalwahl 2023 in Kiel. Rainer und Elke Kuberski nutzten die neue Gelegenheit gleich am ersten Öffnungstag.

Kiel. Bis zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai sind es noch knapp sechs Wochen – doch die ersten Kieler Wählerinnen und Wähler haben bereits am Montag ihre Stimmzettel abgegeben. Möglich ist das im Briefwahlbüro, von dem es nicht nur eines im Rathaus gibt, sondern erstmals auch ein zweites im Stadtteil Gaarden an der Schulstraße 29.

„Die ersten Bürger waren schon fünf Minuten vor Öffnung des Büros um 8 Uhr da, damit hatte ich nicht gerechnet“, berichtete Dennis Schoening, einer von zwei Mitarbeitern im neuen Briefwahlbüro, von seinen Erfahrungen am Montag. Die neu eingerichtete Stelle befindet sich im ehemaligen Gebäude der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau neben dem Parkhaus Gaarden.

Briefwahlbüro in Kiel-Gaarden: Nur Ausweis oder Pass nötig

Mit mehreren Beachflags am Eingang macht die Stadt auf das Briefwahlbüro aufmerksam – und das offenbar erfolgreich. „Manche haben direkt ihre Stimme abgegeben, andere haben sich zunächst nur informiert“, so Schoening. Kielerinnen und Kieler, die jetzt schon wählen möchten, müssen dazu nichts weiter als ihren gültigen Personalausweis mitbringen. Eine Wahlkabine und eine Urne stehen in den Briefwahlbüros Gaarden und im Rathaus, Zimmer 184, bereit.

Dabei ist es unerheblich, aus welchem der 25 Kieler Wahlkreise die Wähler stammen. „Unsere Hoffnung ist, dass durch das erweiterte Angebot auch die Wahlbeteiligung steigt“, sagte Stadtrat Christian Zierau, der Gemeindewahlleiter für die Landeshauptstadt ist. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass das zweite Büro in Gaarden eingerichtet wurde.

Dort lag die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2018 lediglich bei 22,5 Prozent – damit hatte nicht einmal jeder vierte Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben. Auf Stadtebene betrug der Anteil vor fünf Jahren 45,5 Prozent. „Mit dem zweiten Briefwahlbüro kommen wir den Menschen näher“, so Zierau.

Geöffnet bis zum 12. Mai Zur Kommunalwahl am 14. Mai sind die beiden Kieler Briefwahlbüros im Rathaus (Fleethörn 9, Zimmer 184) und in Gaarden (Schulstraße 29) bis zum 12. Mai montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet sowie montags von 13 bis 16 Uhr, dienstags von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von 13 bis 16 Uhr. Dort können Bürger unter Vorlage von Personalausweis oder Reisepass ihren Briefwahlantrag stellen und – wenn gewünscht – direkt ihre Stimme abgeben. Der Antrag kann auch im Internet unter www.kiel.de/wahlen gestellt werden. Die Unterlagen werden dann versendet. Alle Fragen rund um die Kommunalwahl beantwortet die Landeshauptstadt Kiel auch unter Tel. 0431/901-3091.

Bei der Kommunalwahl haben ihm zufolge alle „die Chance, direkten Einfluss auf Entscheidungen und Entwicklungen vor Ort zu nehmen. Das ist gelebte Demokratie.“ Das „Pop-up-Briefwahlbüro“ in Gaarden ist laut Zierau Teil des Stadtamt-Programms für mehr Service der Verwaltung. Darin gehe es unter anderem um kürzere Wege für die Bürger, die ihre Anliegen klären wollen. Deshalb sei das Angebot auch als Probelauf zu verstehen.

Kommunalwahl Kiel: Wahlbenachrichtigungen vor Ostern auf dem Postweg

„Hier könnte auch ein Standort für den Bürgerservice mit vier bis sechs Arbeitsplätzen eingerichtet werden. Der Zugang ist barrierefrei, und einige Parkplätze sind ebenfalls vorhanden“, so Zierau über das Gebäude an der Schulstraße. „Wir wollen in Zukunft möglichst alle Anliegen digital oder mit einem kurzen Aufenthalt lösen“, so Jutta Schlemmer, Leiterin der Bürgerservices.

In dieser Woche startet zudem der Versand der Wahlbenachrichtigungen in Kiel. Insgesamt sind es gut 193 000. So hoch ist die Zahl der Wahlberechtigten, zu denen auch Jugendliche ab 16 Jahren sowie EU-Ausländer gehören. Aufgrund der hohen Zahl werden die Benachrichtigungen nach und nach verschickt.

„Sie müssen bis zum 23. April zugestellt sein“, so Matthias Kötter, Leiter des Sachbereichs Wahlen. Wer dann noch keine erhalten habe, könne sich an das Briefwahlbüro im Rathaus wenden. Zur Stimmabgabe ist die Vorlage des Schreibens jedoch nicht nötig. „Es dient nur der Information“, so Kötter.