﻿Kiel: Neun Parteien treten für die Ratsversammlung an

Bei der Kommunalwahl am 14. Mai in Schleswig-Holstein buhlen neun Parteien um Sitze für die Kieler Ratsversammlung. Der Gemeindewahlausschuss hat jetzt alle Vorschläge zugelassen. Wahlhelfer werden noch gesucht.

Die Kieler Ratsversammlung wird am 14. Mai 2023 neu gewählt – wie alle Gemeinde-, Stadt- und Kreisvertretungen in Schleswig-Holstein.

Kiel. Die erste Hürde für die Kommunalwahl am 14. Mai ist genommen: In Kiel sind alle vorgeschlagenen Kandidaten und Parteilisten zugelassen worden. Das hat der Gemeindewahlausschuss am Freitag nach seiner Prüfung beschlossen. „Nun können die Stimmzettel für die 25 Kieler Wahlkreise gedruckt werden“, teilte die Landeshauptstadt mit.

Insgesamt stellen sich zwölf Parteien in der Landeshauptstadt zur Wahl. Allerdings nur neun davon treten in allen Gemeindewahlkreisen an: CDU, Grüne, SPD, FDP, SSW, AfD, Die Linke, Die Basis und Die Partei. Die Partei Volt tritt der Mitteilung zufolge nur in vier Wahlkreisen an, die Humanisten in zwei und die Tierschutzpartei in einem Wahlkreis.

Kommunalwahl in Kiel: Keine Piratenpartei mehr, aber Die Basis tritt an

Als einzige hat die Tierschutzpartei keine Liste aufgestellt. Einzelbewerber ohne Parteizugehörigkeit treten in Kiel nicht an. Bei den Parteien, die in allen Wahlkreisen zugelassen wurden, gibt es nur einen Unterschied zur vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2018. Damals trat die Piratenpartei an, diesmal aber nicht mehr. Neu dabei ist hingegen „Die Basis“, die im Juli 2020 aus den Protesten gegen Corona-Schutzmaßnahmen gegründet wurde.

Zum anstehenden Urnengang am 14. Mai sind rund 193 000 Kielerinnen und Kieler wahlberechtigt. Darunter befindet sich ein kleiner Anteil an Erstwählern: Etwa 3500 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren dürfen erstmals ihr Kreuzchen machen. Das entspricht gut 1,8 Prozent. Zudem sind etwa 4500 nichtdeutsche EU-Bürger wahlberechtigt.

„Der Versand der Wahlbenachrichtigungen beginnt noch vor Ostern, voraussichtlich am 5. April“, kündigt die Stadtverwaltung an. „Dann sind die Briefwahlbüros bereits geöffnet“, heißt es weiter. Neben dem Büro im Rathaus-Zimmer 184 gibt es demzufolge erstmals eine eigene Anlaufstelle in Gaarden. Sie befindet sich in der Schulstraße 29.

Briefwahl in Kiel: Büros sind ab 3. April geöffnet

Beide Briefwahlbüros sind von Montag, 3. April, bis zum Freitag vor der Wahl von montags bis freitags zwischen 8 und 12 Uhr geöffnet. Sie sind zudem montags von 13 bis 16 Uhr, dienstags von 13 bis 18 Uhr und donnerstags von 13 bis 16 Uhr besetzt. Briefwähler können dort ihren Antrag stellen und direkt ihre Stimme abgeben.

Wer mit dem Antrag nicht so lange warten möchte, kann ihn bereits jetzt im Internet unter der Adresse www.kiel.de/wahlen stellen. Auf derselben Webseite werden am Abend des Wahlsonntags auch die Ergebnisse aus den 25 Wahlkreisen mit 130 Wahlbezirken veröffentlicht.

Bei der Wahl in Kiel werden mehr als 1300 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer eingesetzt. Dafür werden noch Freiwillige gesucht – „vor allem solche, die in den äußeren Stadtteilen wohnen oder dort eingesetzt werden können“, heißt es von der Stadtverwaltung. Interessenten finden Informationen und ein Onlineformular dazu ebenfalls auf der Wahlwebseite der Landeshauptstadt.