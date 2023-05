﻿Kommunalwahl 2023: So wollen die Kieler Parteien die Wirtschaft stärken

Die wichtigsten Positionen der Kieler Parteien zur Kommunalwahl am 14. Mai in Schleswig-Holstein: Beim Thema Wirtschaft stehen weniger Bürokratie sowie bessere Bedingungen für Gründer weit oben auf der Prioritätenliste.

Kiel. Wer hätte gedacht, dass der Kieler Flughafen nach dem Bürgerentscheid von 2018 noch einmal zum Wahlkampfthema wird? Nachdem die Grünen das damalige Votum jetzt infrage stellen, bekennen sich vor der Kommunalwahl am 14. Mai unter anderem SPD und CDU klar zu dem Airport in Kiel. Für die Entwicklung der Wirtschaft wollen sich die Parteien zudem dafür einsetzen, dass es bessere Bedingungen für Gründer sowie weniger Bürokratie in Kiel gibt. Mit welchen ihrer wichtigsten Positionen die Kieler Kreisverbände zur Kommunalwahl am 14. Mai um Stimmen werben, haben sie auf Nachfrage der Kieler Nachrichten zusammengefasst.