﻿Mit Comedy und Speeddating Azubis fürs Handwerk begeistern

Das Handwerk reagiert erfinderisch auf den Fachkräftemangel. Mit der Show „Helden am Hammer“, einer Mischung aus Comedy und Speeddating, wollen die Macher Schüler und Schülerinnen für einen der vielen Ausbildungsberufe begeistern.

Um junge Menschen für das Handwerk zu begeistern, hat Christoph Laloi eine Show aus Comedy und Berufs-Speed-Dating entwickelt. Sein Ausbilder an der Hamburger Schule für Comedy Cem Ali Gültekin unterstützte ihn dabei.

Helden am Hammer

Kiel. Jeder kennt Speed-Dating als lustige und schnelle Art des Kennenlernens. Ende 2022 gab es in der Kieler Zentralbibliothek das erste Literatur-Speed-Dating. Die Idee dahinter: Über Bücher reden und dabei jemanden kennenlernen. Nun hat auch das Handwerk diese Form des Kennenlernens für sich entdeckt. Fachkräftemangel macht erfinderisch. Die Show aus Comedy und Speeddating am Donnerstag, 27. April, im Alten Güterbahnhof, soll junge Menschen über die verschiedenen Handwerksberufe informieren und letztlich auch für diese begeistern.

Die Idee der Comedy-Mixed Show „Helden am Hammer“: Die Jugendlichen begegnen den Handwerksunternehmen in humorvoller Atmosphäre auf Augenhöhe. Nach einem dreiteiligen Bühnenprogramm der Comedians Fabian Rommel, Osan Yaran und Christoph Laloi treffen Schülerinnen und Schüler im Speed-Dating auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verschiedener Unternehmen und lernen so die Handwerksberufe kurz und knackig kennen.

Humor ist das beste Werkzeug

Initiator der Aktion ist der Kieler Christoph Laloi, der auf 40 Jahre im Sanitärhandwerk zurückblickt. Als erfahrener Meister und Geschäftsführer eines Sanitär- & Heizungsbetriebs in Kiel kennt Laloi die Nachwuchsprobleme der Branche genau. Auch er sucht für seinen Betrieb immer nach Nachwuchs.

Nachdem er sich einen langersehnten Wunsch – eine Ausbildung zum Comedian an der Hamburger Schule für Comedy – erfüllt hatte, war für ihn klar: „Das stärkste Werkzeug, um junge Menschen für das Handwerk zu begeistern, ist Humor.“ Neben Schnuppertagen, Praktika oder Schulevents sei der größte gemeinsame Nenner, nämlich das Lachen, ein hoffentlich wirkungsvoller neuer Weg für die Nachwuchsgewinnung. Die Idee zu „Helden am Hammer“ war geboren.

Eine Art niederschwelliges Bewerbungsgespräch

„Der Hammer ist das große gemeinsame Werkzeug aller Handwerker, und Helden sind alle, die heute noch ein Handwerk lernen“, sagt Laloi. Für ihn ist die Show eine Art niederschwelliges Bewerbungsgespräch und eine humorvolle Alternative zum Tag des Handwerks oder Tag der Offenen Tür. Denn so wie es sonst laufe, erfahre man nicht viel über die Bewerber. „Die sitzen dann vor meinem Schreibtisch, wie ein Karnickel im Autoscheinwerferlicht“, so Laloi.

In der Comedy-Show, die um 18 Uhr beginnt, wird Laloi den Opener machen und humorvoll in das Thema einführen. Denn inzwischen kann Laloi nicht nur mit der Wasserpumpenzange umgehen, sondern macht auch als Comedian am Mikro eine gute Figur. Anschließend präsentieren der aus den Social Media-Kanälen bekannte Stand-Up-Comedian Fabi Rommel und der Berliner Comedian Osan Yaran Auszüge aus ihren Bühnenprogrammen.

Zusammen bietet das Trio jede Menge Grund zum Lachen und hinterher im Speed-Dating ab 19 Uhr auch Anknüpfungspunkte für ein Gespräch. „Teilnehmer können die Show als Warm-up nutzen und schnell herausfinden, ob die Humorebene funktioniert. Das sei dann ein guter Anfang“, so Laloi. Wenn sein Konzept funktioniert, möchte er es weiterentwickeln und bundesweit etablieren.

Anmeldungen sind bis zum 26. April unter www.heldenamhammer.de möglich. Die Räumlichkeiten bieten Platz für 250 bis 300 Schülerinnen und Schüler samt Elternteil. Der Eintritt ist für Schüler und je ein Elternteil kostenfrei.