﻿Konzert und neues Album: The BossHoss kommen nach Kiel

Kiel. Alec Völkel und Sascha Vollmer, zwei Grafiker aus Berlin, gründeten 2004 eine Band, tauften sie nach einem Song von The Sonics The BossHoss. Coverten als „Boss Burns“ und „Hoss Power“ Pop-Hits im Country-Rock-Style, machten sich schnell einen Namen und zählen heute mit eigenen Songs zu den populärsten Bands der Republik. Mit ihrem neuen Album „Electric Horsemen“ kommen sie am 14. Oktober in die Kieler Wunderino-Arena.

Habt ihr jemals daran gezweifelt, dass ihr das Ross The BossHoss zehn Alben lang würdet reiten können?

Alec „Boss Burns“ Völkel: Um an etwas zu zweifeln, müsste man das ja erst mal vorhaben. Hatten wir gar nicht. Wir haben es uns im Leben nicht träumen lassen, dass es überhaupt funktioniert. Das war ein Kneipenprojekt, einfach nur just for fun. Dann hat das so eine Dynamik entwickelt, war das Feedback so groß, dass wir gesagt haben: Okay, dann machen wir mehr Songs. Und dann gab’s auf einmal den Plattenvertrag, die erste Nummer im Radio, und wir haben uns gekniffen: Kann doch nicht sein?!

Habt ihr das vorher eher semi-professionell betrieben?

Geld verdient haben wir damit nicht. Aber der Traum war immer, davon leben zu können. Eine Band zu haben, mit der man durch die Lande zieht. Der war aber eigentlich ausgeträumt. Als wir die Idee zu The BossHoss hatten, waren wir Anfang 30. Wir haben uns ja in einer Werbeagentur kennengelernt, als Grafiker beim Mausschieben. Daran geglaubt, dass da jetzt noch mal was Fettes kommt, hat keiner.

Habt ihr The Sonics mal live erlebt?

Alec Völkel von The Boss Hoss: „Mit The Sonics haben wir mal in Spanien abgehangen“

Ja, klar, die sind ja unsere Namenspaten mit ihrem Songtitel „Boss Hoss“. Ich kannte die damals nicht. Aber der Sascha, der kommt ja so aus dem Rockabilly-Rock’n’Roll-Sixties-Garage-Gedöns. Aber ich find’ die auch geil, die waren ja für die 60er schon so Vorreiter des Punk. Wir haben die sogar mal getroffen vor ein paar Jahren, zusammen abgehangen in Spanien auf einem Festival.

Wer sind weitere musikalische Helden bei euch?

Oh, viele. Bei Sascha Elvis, ganz klar, auf den ist er schon mit sechs oder sieben gekommen. Dann natürlich Johnny Cash, Hank Williams. Willie Nelson find‘ ich geil. Ich bin ein großer Metallica-Fan. Foo Fighters. Motörhead war ein großer Einfluss, ich bin ja mit Heavy Metal groß geworden. Ich liebe aber auch Dolly Parton.

„Electric Horsemen“, den Titel eures neuen Albums, habt ihr euch vermutlich von „The Electric Horseman“ geborgt, dem Film von Sidney Pollack von 1979.

Alec Völkel: „The Electric Horseman ist ein guter Film“

Korrekt, sehr gut. Ich bin irgendwann über dieses Filmplakat gestolpert und habe Robert Redford gesehen nachts auf’m Pferd in diesem geilen Cowboy-Dress mit diesen ganzen Lämpchen überall. Das als Plattencover für BossHoss, das wär’s. Dann dachten wir, wäre aber auch ein geiler Titel. Horseman ist ja so ein älterer, etwas eleganterer Begriff für Cowboy. In Verbindung mit den Lämpchen hat das was von High Voltage. Und die elektrischen Reiter klingt ein bisschen wie Marvel.

Hast du den Film mit Redford gesehen?

Ja, hab’ ich. Ist ein guter Film, Sidney Pollack macht immer geile Filme. Robert Redford ist in dem Film ja aber eher eine recht bedröppelte Figur, hat seine Karriere hinter sich und muss gefrustet diese Scheiß-Werbeaktionen machen.

Alec Völkel: „Wie suchen nach Inspiration in alten Sachen“

Willie Nelson spielt auch mit.

Wir suchen ja gerne Inspiration in alten Sachen. Sowohl musikalisch, aber auch so filmmäßig. Trotzdem ist es nicht so einfach, sich da Album für Album immer wieder was Neues zu überlegen.

Im Gegensatz zum ehemaligen Rodeo-Champion Steele, den Redford da spielt, ist ja bei euch der Lack noch nicht ab. Den neuen Songs habt ihr einen frischen Anstrich verpasst mit Electro-Sounds, etwa beim Titelsong.

Als wir den Titel „Electric Horsemen“ hatten und den Titelsong, haben wir uns gesagt: Komm, lass uns doch mal ausprobieren, ob man den elektronisch noch mit ein paar Sounds untermauern kann. Dann überlegt man: Passt das zu uns? Ist das too much für unseren Sound? Ist jetzt trotzdem ein typischer BossHoss-Song, aber eben anders. The BossHoss sind ja keine reine Country-Band. „Nice But No“ mit Electric Callboy ist ein richtiges Hillbilly-Industrial-Metal-Brett, klingt teils wie Korn. Und live klingen bei uns Songs schon mal deutlich weniger poppig.

Alec Völkel: „Es gibt für The BossHoss keine Szene-Schublade“

Gibt’s Country-Puristen, die euch an den Karren fahren?

Ja, klar. „BossHoss sind ja gar kein Country.“ Richtig, gut erkannt! Keiner klingt wie wir, es gibt keine Szene-Schublade. Manchmal doof, weil du dann keine Szene hast. Auf der anderen Seite kannst du aber auch keine verprellen. Und Kommerz wird ja immer gern geschrien.

Wie tief reicht eure Affinität zu Cowboy-Mythen?

Es ist ’ne super Spielweise und man kann ja gut in so eine Alter-Ego-Kunstfigur schlüpfen als Boss und Hoss. Anfangs haben wir die ganze Zeit auf der Bühne nur Englisch gesprochen und waren da so in den Rollen drin. Aber privat laufe ich jetzt nicht mit dem Cowboyhut zur Apotheke. Wir mögen den Western-Spirit, den Habitus, dieses Freiheitsding, Vintage, auch Muscle-Cars – das ist schon so’n bisschen so’n Männertraum. Aber wir sind jetzt keine Reitfans, die am Wochenende in den Brandenburger Reiterclub gehen und da irgendwie Line-Dance machen oder ’n Pferd striegeln.

Thomas Bunjes

Konzert am Sonnabend, 14. Oktober, um 20 Uhr in der Wunderino-Arena Kiel. Tickets auch über www.kn-tickets.de

