﻿„Kool Kiel“ bekommt Rooftop-Bar und Sportplatz auf dem Parkhausdach

Die Visualisierung des Bauprojektes Kool Kiel an den Toren Gaardens. Die Auskragungen an dem Gebäude soll es jedoch nicht mehr geben.

Kiel. Normal ist bei „Kool Kiel“ nichts. Das Bauprojekt, das wegweisend für die Stadt Kiel werden soll, fällt nicht nur durch seine geplante Architektur der „tanzenden Würfel“ auf. Die Investoren erklärten dem Bauausschuss nun, dass sie auch eine Rooftop-Bar sowie einen Sportplatz auf dem Dach des Parkhauses errichten wollen. Diskussionen gab es aber wegen der Fassade und der geplanten Hotelzimmer.

Formal nahm das Projekt im Gremium seine nächste Hürde: Einstimmig wurden die Entwürfe der drei vorhabenbezogenen Bebauungspläne beschlossen, die nun einen Monat öffentlich ausgelegt werden sollen.

„Kool Kiel“: Pläne haben sich grundlegend geändert

Die Pläne hatten sich noch einmal grundlegend geändert: Gebaut werden sollen zwei Hotels – ein Vier-Sterne-Plus-Hotel mit rund 120 Zimmern sowie ein Drei-Sterne-Plus-Hotel mit rund 165 Zimmern. Hinzu kommt ein Beherbergungsbetrieb mit 104 Appartements sowie 342 Wohnungen – 154 davon sozial gefördert. Damit verabschiedet sich die hinter dem Projekt stehende Berliner Adore Gruppe mit den Investoren Markus Aluta und Jeroen Dorenbosplanen von der Idee des reinen Wohnungsbaus, der zuletzt vorgesehen war. Doch die Hotelpläne sind nicht neu: Bereits 2018 war von einem Vier-Sterne-Hotel mit 250 Zimmern sowie einer Rooftop-Bar (Dachgarten-Bar) die Rede gewesen. Davon rückten die Investoren 2021 aber wegen der Corona-Pandemie ab.

Linke: Sorge um bestehende Hotels

„Angeblich gibt es in Kiel nicht genügend Beherbergungsstätten, und wir wurden fast schon darum gebeten, die Hotelplanung wieder aufzunehmen“, erklärt die beauftragte Architektin Natalia Zhukova. Björn Thoroe (Linke) glaubt, dass die „anderen Kieler Hoteliers nicht begeistert davon sind“ und fürchtet, dass durch das Projekt die Mieten im Umkreis ansteigen werden.

Der höhere der beiden Hoteltürme soll eine Rooftop-Bar bekommen. „Die Investoren favorisieren einen Betreiber, der so eine Bar für Hotelgäste, aber auch die Öffentlichkeit führen will“, erklärte Lutz Lester, Miteigentümer des „Kool-Kiel“-Grundstücks auf Nachfrage. Die Ausstattung soll „Werner-Flair“ verbreiten – in Anlehnung an die alte Kreativschmiede W8 an der Werftbahnstraße 8, die als Geburtsstätte der Werner-Kult-Comics Berühmtheit erlangte, so Lester.

Fassade wird schlichter

Auch wenn die neuen Pläne durchweg auf Begeisterung der Ausschussmitglieder stießen, bedauerten sie die mittlerweile etwas schlichtere Fassade: Wegen des Brandschutzes mussten die Planer auf sogenannte Auskragungen (vorspringende oder hinausragende Bauteile) verzichten. Die Kiel-Motive sollen aber erhalten bleiben. „Wir wollen das Gebäude außerdem bunt anleuchten“, so Lester.

Höher wird das große Hochhaus übrigens nicht, wie die Vorlage der Verwaltung vermuten lässt: „Der große Turm wird rund 66,6 Meter hoch – das sind 18 Geschosse inklusive Technikgeschoss“, erklärte Zhukova. Der zweite Hotelturm wird eine Höhe von 55,5 Metern haben – 14 Geschosse inklusive Technik-Geschoss. In der Vorlage ist von 21 und 15 Geschossen die Rede.

Bauverzögerung bei „Kool Kiel“

Wegen der vielen Planänderungen verzögert sich nun allerdings die Fertigstellung von „Kool Kiel“ um gut ein Jahr: „Wir hatten zunächst den 25. Mai 2025 ausgelobt, das müssen wir revidieren. Nun soll es laut Markus Aluta der 26. Juni 2026 werden“, sagte Lester.

Für den Bau einer Zwillingsgarage, die auf dem benachbarten Grundstück an der Adolf-Westphal-Straße 4 entstehen soll, laufen noch die Verhandlungen. Dort sollen Parkplätze sowie eine Kita errichtet werden. Eine Absichtserklärung der Projektentwickler mit dem Land Schleswig-Holstein wurde bereits geschlossen. „Auf dem Dach des Parkhauses wollen wir außerdem einen öffentlichen Sportplatz schaffen“, verkündete Investor Markus Aluta.