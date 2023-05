﻿CDU oder SPD? Grüne in Kiel wollen weiter sondieren

Kiel. Die Sondierung dauert an: Die Parteispitze der Grünen in Kiel hat noch keine Entscheidung getroffen, ob sie mit der CDU oder mit der SPD über eine Kooperation in der kommenden Ratsversammlung verhandeln wird. In internen Beratungen am Freitagabend ist der Sieger der Kommunalwahl zu der Entscheidung gekommen, dass weitere Gespräche mit Union und Sozialdemokraten nötig sind, ehe man in konkrete Verhandlungen mit einem potenziellen neuen Kooperationspartner gehen könne.

„Wir brauchen noch eine weitere Sondierungsrunde“, sagt die Fraktionschefin der Grünen, Anke Oetken. Die ersten beiden Treffen mit CDU und SPD hätten nicht gereicht, um sich auf einen Partner festzulegen. Die Gespräche sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Weitere Details wollte Oetken nicht nennen.

Kooperations-Verhandlungen: SPD und CDU wegen weiterer Sondierung gelassen

Dass sich die Grünen noch nicht auf Kooperations-Gespräche mit einer Partei festgelegt haben, ist für den CDU-Kreisvorsitzenden Tobias von der Heide kein Problem. „Es ist sinnvoll, dass wir noch einmal miteinander sprechen.“ Schließlich liegen CDU und Grüne bei einigen Themen – unter anderem Verkehr – weit auseinander. Jetzt gehe es darum, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Von der Heide geht davon aus, dass eine weitere Gesprächsrunde ausreichen müsste, damit sich beide Parteien ein Bild machen können, ob sie Kooperations-Verhandlungen aufnehmen wollen.

Auch die SPD sieht der weiteren Sondierungsrunde entspannt entgegen. „Es gibt noch Bedarf, weiter zu reden“, sagt die Fraktionsvorsitzende Christina Schubert. „Es ist besser, jetzt offene Fragen zu klären, als dass es bei den Verhandlungen zu Überraschungen kommt.“ Allerdings betont sie auch, dass eine weitere Sondierung ausreichen sollte. „Aus unserer Sicht sollte es bald zu Verhandlungen kommen.“

