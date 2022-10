﻿Koreanisches Bistro: Am Herd des Seoul Bap in Kiel geht es authentisch zu

In der Musik entwickelt sich der koreanische K-Pop derzeit zum internationalen Megatrend. Und in den Metropolen boomen koreanische Restaurants. Mit dem Seoul Bap in der Gutenbergstraße ist dieser Trend nun auch in Kiel angekommen. Das Bistro bietet koreanische Küche in authentischer Form.

