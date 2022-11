﻿Kostenlose Rikscha-Tour durch Kiel: Mit Wind im Haar an Erinnerungsorte

Kiel. Anke Niebaum hatte im April nach einer Möglichkeit gesucht, mit ihrer Mutter einen Ausflug an Erinnerungsorte in Kiel zu unternehmen. Die 80-Jährige war hier aufgewachsen, lebt aber seit Langem im Ruhrgebiet. Nun sehnte sie sich danach, die Orte ihrer Jugend noch einmal zu besuchen. Bei der Recherche stieß ihre Tochter auf das Angebot von „Radeln ohne Alter“.

Die Initiative lädt ältere oder mobil eingeschränkte Menschen zu kostenlosen Ausflügen in elektroangetriebenen Fahrrad-Rikschas ein. Das Motto: Jeder hat ein Recht auf Wind im Haar. Die in Dänemark initiierte Bewegung findet weltweit Nachahmer – seit 2019 auch in Kiel. Die heute 58 Mitglieder des Kieler Vereins machen mit Flyern auf die kostenlosen Rikschafahrten aufmerksam und sind in Kontakt mit Institutionen wie der Howe-Fiedler-Stiftung, die sich für hilfebedürftige Menschen im Rentenalter einsetzt.

20 ehrenamtliche Rikscha-Pilotinnen und Piloten sind für „Radeln ohne Alter“ im Einsatz

Rund zweihundert Touren hat „Radeln ohne Alter“ in dieser Saison von April bis Oktober unternommen. Die Ziele geben die Gäste vor. Einige möchten besondere Erinnerungsorte aufsuchen. Andere sind schon glücklich, wenn sie sich in der gemütlich gepolsterten Rikscha einfach die frische Seeluft um die Nase wehen lassen können, erzählt Jaqueline Arrowsmith. Die 50-Jährige ist eine der zwanzig ehrenamtlichen Pilotinnen und Piloten, wie die geschulten Rikscha-Fahrer genannt werden.

Rikscha-Fahrten sollen alten Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen

Mit ihrem Engagement möchte Arrowsmith erreichen, dass auch ältere, nicht mehr mobile Menschen die Chance haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Den generationsübergreifenden Austausch findet sie bereichernd: „So eine Tour ist oft emotional. Wir erleben die Freude der Gäste mit, erfahren einen Teil ihrer Lebensgeschichte. Das sind sehr schöne Momente – für beide Seiten.“

Das empfindet auch Rikscha-Pilot Michael Morszeck so. Der 66-jährige Ruheständler unternimmt viele Einzeltouren und beteiligt sich an Aktionstagen, die der Verein mit Kieler Senioreneinrichtungen organisiert. „Für die Pflegenden dort bedeutet das Mehrarbeit. Aber alle freuen sich über die Freude der alten Menschen an der Ausfahrt“, so Morszeck.

Alzheimer Gesellschaft Kiel sponsort Fahrrad-Rikscha für Rollstuhlfahrer

Die Rikschas werden zur Erinnerung an Personen aus dem Umfeld der Mitglieder benannt, erzählt Arrowsmith. Neben „Lucia“ und „Gerd“, die durch den Förderfonds „Gemeinsam Kiel gestalten“ finanziert wurden, sollen bald zwei weitere Rikschas dazukommen, darunter ein rollstuhlgerechtes Modell. Möglich macht dies das Sponsoring durch die Alzheimer Gesellschaft Kiel, mit der „Radeln ohne Alter“ auch bei der Vermittlung von Ausflugsfahrten kooperiert.

So ist „Radeln ohne Alter“ erreichbar Wer Interesse an einer Mitgliedschaft oder einer Rikscha-Tour hat, kann sich per E-Mail an kiel@radelnohnealter.de oder telefonisch unter 0431-60801543 an „Radeln ohne Alter“ wenden. Der Verein freut sich über eine Spende an: Radeln ohne Alter Kiel e. V., IBAN DE79 2105 0170 1003 8286 52

Radeln ohne Alter: Laufende Kosten verursachen Geldsorgen

Die Freude über die Unterstützung ist groß. Dennoch drücken den Verein Geldsorgen, berichtet Arrowsmith: „Problematisch sind die laufenden Kosten.“ Die fallen an für die Wartung und Reparaturen der Räder oder die Unfallversicherung für die Pilotinnen und Piloten. Besonders die monatliche Miete für die zur Unterbringung der teuren Rikschas notwendigen Garage macht den Ehrenamtlichen Gedanken. Um das Angebot aufrechterhalten zu können, freut sich der Verein über Spenden oder eine kostenlose Unterstellmöglichkeit.

"Das Fahren mit der Rikscha hat mir eine Weite gegeben, die ich sonst in meinem Leben gar nicht mehr habe", schwärmt die Kielerin Marianne Thiel über das Angebot der kostenlosen Rikscha-Ausflüge von "Radeln ohne Alter". © Quelle: privat/Volker Berg

Ausflug in der Fahrrad-Rikscha: Glück und Freiheitsgefühl für die Fahrgäste

Was „Radeln ohne Alter“ für die Gäste bedeutet, machen Dankschreiben wie das von Anke Niebaum deutlich: „Wir konnten so viele Erinnerungsorte meiner Mutter anradeln und haben viele Geschichten ‚von früher‘ gehört – ich habe meine Mutter selten so glücklich erlebt.“ Und Stammgast Marianne Thiel, Jahrgang 1932, bringt auf den Punkt: „Das Fahren mit der Rikscha hat mir eine Weite gegeben, die ich sonst in meinem Leben gar nicht mehr habe.“