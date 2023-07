﻿Auch die zweite Sprengung misslingt: Kesselhaus wird zum Albtraum für den Sprengmeister

Kiel. Nächste Sprengung, nächste Pannen am Kraftwerk Kiel: Bei der Detonation auf dem Gelände des einstigen Kohlekraftwerks ist das Kesselhaus am Dienstagnachmittag nicht komplett eingestürzt. Der knapp 40 Meter hohe Stickoxid-Filterbau blieb stehen. Und auch nach einer zweiten improvisierten Sprengung um 18.25 Uhr lag das Bauwerk noch nicht wunschgemäß in Trümmern. Nun soll es am Mittwoch einen neuen Versuch nach dem Einlaufen aller Fähren am Vormittag geben. Das wäre ab etwa 10 Uhr.

Als sich die gewaltige Rauchwolke um 14.44 Uhr legte, war das Erstaunen groß. „Das war so nicht geplant. Eigentlich sollte alles zusammenstürzen“, sagte Martin Hein, Geschäftsführer des GKK, wenige Minuten nach der Sprengung. Schnell stand fest: Die Sprengladungen hatten zwar alle gezündet. Während das Hauptgebäude langsam nach vorn kippte und in einer gewaltigen Staubwolke versank, blieb aber ein Teil des Gebäudes mit der Filteranlage stehen. Es hatte sich nur kurz bewegt.

Sprengpause für die Schiffe in der Kieler Förde

Als die Spreng-Spezialisten nach der Staubwolke aus ihrem Schutzraum kamen, stand das Filtergebäude des Kraftwerks Kiel nur leicht angeknackst vor ihnen in der Sonne. Nun war die Anspannung groß. Das instabile Gebäude müsse weg, hieß es am Nachmittag. Das Risiko eines unkontrollierten Umstürzens sei zu groß – zumal der Bau in der Nähe des Schornsteins und des Seehafen-Geländes stand. Allerdings musste die Sperrung der Förde um 16.30 Uhr zunächst wieder aufgehoben werden. Die Fähre „Victoria Seaways“ aus Litauen musste einlaufen. Und das Kreuzfahrtschiff „Nieuw Statendam“ sollte zur selben Zeit auslaufen.

Auch die SFK-Fähren durften ihren Fährdienst wieder aufnehmen. Um 17.30 Uhr folgte dann die nächste Sperrung der Kieler Förde. In der Zwischenzeit hatte der Sprengmeister neue Sprengladungen an dem Filtergebäude anbringen lassen. Die Stützen zur Fördeseite sollten geschwächt werden, das ganze Bauwerk nach vorn umfallen. Um 18.25 Uhr war dann auch das widerspenstige Filtergebäude gefällt.

Warum aber diese Komplikationen? Der Sprengmeister hatte vor der Detonation am ehemaligen Gemeinschaftskraftwerk Kiel die beiden Blöcke des Kesselhauses getrennt. So sollte vermieden werden, dass sich Teile lösen und durch den Katapulteffekt unkontrolliert weggeschleudert werden können.

Kraftwerk Kiel: Auch die zweite Sprengung war erfolglos

Diese Trennung hatte aber auch den Nachteil, dass das eine Bauwerk das andere „nicht mitziehen“ konnte. Nach ersten Erkenntnissen reichten die eingesetzten Sprengladungen nicht aus. So blieb der große Filterbau stehen. Er diente früher als Teil der Rauchgasentschwefelung und war in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts nachträglich installiert worden.

Um 18.25 Uhr dann der zweite Anlauf – und wieder blieb das Kesselhaus stehen. Bereits bei einer Sprengung im April war es zu einer Panne gekommen. Damals war ein etwa tellergroßes Metallteil in ein Haus eingeschlagen, das rund 1,1 Kilometer vom Kraftwerk entfernt steht. Verletzt wurde niemand.

Wie geht es nun weiter? Wenn das Kesselhaus irgendwann zusammengestürzt ist, soll mit der Zerlegung des Gewirrs aus Stahlträgern und Kesseltrümmern begonnen werden. Mit Baggern werden dann die Stahlteile herausgetrennt. Danach soll dann der letzte Akt erfolgen und der 129,5 Meter hohe Schornstein mit einer Sprengung zu Fall gebracht werden, um schließlich auf das freigeräumte Feld vor dem Küstenkraftwerk zu fallen.

Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Dass es bei diesem Job keine Routine gibt, ist spätestens seit Dienstagabend klar.

