﻿Sprengung vom Kesselhaus am 11. Juli – Das ist der Ablauf

Kiel. Für die Sprengung des ehemaligen Kesselhauses gibt es jetzt einen neuen Termin: Am Dienstag, 11. Juli, soll der Gebäudetrakt auf dem Gelände des Gemeinschaftskraftwerks Kiel (GKK) zwischen 14 und 16 Uhr dem Erdboden gleichgemacht werden. Für den Schornstein gibt es indes noch kein konkretes Datum: „Wir rechnen damit, diesen etwa in vier bis sechs Wochen sprengen zu können“, erklärt Matthias Brock, kaufmännischer Geschäftsführer der GKK GmbH.

Eigentlich sollte das alte Kesselhaus bereits am 14. Juni gesprengt werden. Das musste jedoch kurzfristig wegen der anhaltenden Trockenheit verschoben werden, um eine gewaltige Staubwolke über Kiel zu vermeiden. Nun haben die zuständigen Behörden für einen neuen Anlauf grünes Licht gegeben.

Lehren aus der Panne bei der Sprengung im April

Die Verantwortlichen hatten nach der Panne im Frühjahr bei der Sprengung des Gipssilos und der Entschwefelungsanlage alle Pläne noch einmal auf den Prüfstand gestellt. Am 2. April war bei der Sprengung am Kieler Gemeinschaftskraftwerk ein Trümmerteil in ein Haus an der Brodersdorfer Straße in Dietrichsdorf eingeschlagen. Vor der jetzigen Sprengung gab es nun sogar am 5. Juni einen Probelauf.

Wichtigste Lehre für die weiteren Sprengungen: „Es wurde ein Sicherheitsradius von 300 Metern festgelegt“, erklärt Matthias Brock. Die unmittelbaren Anlieger werden gesondert mit Handzetteln benachrichtigt.

Warnsignal für Bürger vor der Sprengung am Ostufer Kiel

Die Sprengung werde im Vorfeld aber auch für weiter entfernt wohnende Bürger durch drei laute Signale angekündigt: einen langgezogenen Ton und zwei kurzgezogene Töne. „Unmittelbar darauf erfolgt die Sprengung. Danach wird die Aufhebung des Sperrbereiches mit drei kurzen Tönen angezeigt“, erläutert Brock.

Die Sprengung soll die Stützen der Stahlstruktur so schwächen, dass das Kesselhaus zusammenbricht und zur Fördeseite hin umkippt. „Das Sprengen der Stahlkonstruktion ist mit einem lauten Knallgeräusch verbunden“, so Brock.

Kurz vor der eigentlichen Sprengung wird zudem eine sogenannte Vergrämungsladung gezündet. Diese soll Vögel verscheuchen, damit sie nicht zu Schaden kommen.

Aus Sicherheitsgründen sperrt die Polizei Bereiche der Waldflächen südlich der Straße „Zum Kesselort“ und östlich der Straße „Hasselfelde“. Flächen mit Wohnbebauung sind von der Sperrung nicht betroffen.

KN