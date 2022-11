﻿Krankenhaus in Kiel: Wie Corona auf der Normalstation für hohen Aufwand sorgt

Auf den Normalstationen in Schleswig-Holstein liegen derzeit viele Corona-Patienten. Für die Krankenhäuser ist das eine große Herausforderung. Doch was macht die Versorgung von Corona-Infizierten eigentlich so aufwendig? Ein Besuch auf der Station M33 des Städtischen Krankenhauses Kiel.

Kiel. Ein lautes Piepen ertönt im Flur, Arzt und Pfleger ziehen einen Schutzkittel über, ein älterer Herr beklagt sich bei Lara Zastrow über lange Wartezeiten. Alltag auf der Station M33 im Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK), oft ist noch deutlich mehr los als an diesem Mittwochmorgen. „Heute sind wir gut aufgestellt“, sagt Zastrow.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie ist 28 Jahre alt und Pflegeleiterin auf der Station, wo Menschen mit Magen-Darm-Erkrankungen, Problemen mit der Gallenblase oder Diabetes behandelt werden. Doch einige der Patienten haben zusätzlich noch Corona. Das macht die Arbeit des Personals täglich zur großen Herausforderung.

In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Menschen, die mit Corona im Krankenhaus liegen, stark gestiegen. Waren es Mitte September im Städtischen Krankenhaus noch um die 15, sind es an diesem Tag Ende Oktober 31 – die Zahl war zwischenzeitlich noch höher, hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Das gilt für ganz Schleswig-Holstein.

Städtisches Krankenhaus Kiel: Viele Corona-Patienten werden auf Normalstation behandelt

Zwar liegen die meisten Corona-Patienten nicht im Krankenhaus, weil sie an Corona erkrankt sind. Sie sind wegen anderer Krankheiten hier. Das Virus ist oft nur stiller Begleiter, teils ohne Symptome. Und doch ändert dieser Begleiter im Krankenhaus alles: Alle Patienten werden bei Aufnahme auf Corona getestet. Wer infiziert ist, wird isoliert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

9.30 Uhr, die Visite steht an. Zastrow ist heute nicht dabei, sie kümmert sich als Leiterin unter anderem um organisatorische Dinge. Etwa dreimal in der Woche übernimmt sie auch eine normale Pflegeschicht. Heute ist ihr Kollege Ulf Schaller dran, der sich zusammen mit Assistenzarzt Friedrich Sandkühler einkleidet. FFP2-Maske haben sie schon auf, dann ein gelber Kittel mit Schutzschicht („da schwitzt man schnell drunter“), Haube über die Haare, Handschuhe und Schutzbrille. Alles wichtig, weil sie zur Patientin in Zimmer 67 wollen. An der Tür klebt ein roter Zettel: „Isolation“.

Seit einigen Monaten landen nicht mehr alle Corona-infizierten Patienten auf der Corona-Station. Sind sie wegen etwas anderem im Krankenhaus, kommen sie meist auf die entsprechende Normalstation. Das hat praktische Gründe: So müssen die Fachärzte nicht mehr die langen Wege zur Corona-Station laufen, sondern haben ihre Patienten direkt in ihrem Bereich.

Corona im Krankenhaus Kiel: Schutzmaßnahmen mit hohem Aufwand

33 Betten betreuen Lara Zastrow und ihr Team auf der Station M33. Pro Schicht sind drei Pflegekräfte dafür zuständig. In der Regel liegen etwa drei Corona-Infizierte auf der Station, unter Isolations-Schutz und jeweils in Einzelzimmern. Für das Pflegepersonal bedeutet das Extraarbeit. Corona ist hier allgegenwärtig, das Krankenhaus wird zu einer Parallelwelt.

In der Welt da draußen strömen Tausende zu Konzerten, kaufen maskenfrei ein und merken von Corona im Alltag nur noch wenig. In der Krankenhaus-Welt laufen Pflegerinnen und Pfleger stundenlang mit Maske herum, testen sich regelmäßig auf Corona, desinfizieren ihre Hände an jeder Ecke und müssen hohe Schutzmaßnahmen treffen, wenn sie zu einem Corona-Patienten ins Zimmer gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fünfmal war Lara Zastrow in ihrer Frühschicht (6 bis 14 Uhr) vor wenigen Tagen in Zimmer 67: Morgenrunde mit Medikamentenvergabe, Hilfestellung beim Toilettengang und anderen Bewegungsabläufen, Mittagessen. Jedes Mal musste Zastrow die Schutzkleidung anziehen, diese an der Tür vor Verlassen des Zimmers wieder ausziehen und in einer speziellen Mülltonne entsorgen, Schutzbrille und Hände desinfizieren.

Städtisches Krankenhaus Kiel: Viel Arbeit für Pflegepersonal

„Dabei darf kein Fehler passieren“, sagt Zastrow. Das Virus darf nicht nach draußen gelangen, zum Schutz von Personal und Patienten. Der dafür betriebene Aufwand ist hoch. Besonders stressig wird es bei Notfällen: Jeder und jede muss auch dann daran denken, die richtige Kleidung am richtigen Ort zu tragen.

Neben dem Stations-Besprechungsraum hängt ein kleiner Zettel an der Wand. Jemand hat ein Zitat des französischen Philosophen Voltaire darauf geschrieben: „Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein.“ Glücklich sein unter diesen Umständen, wenn man unter Dauerstrom steht – geht das? Wie stehen Pflegerinnen wie Lara Zastrow das durch?

„Man muss Spaß an der Arbeit haben“, sagt Zastrow und schiebt direkt nach, dass sie wisse, wie banal das klinge. „Aber ich merke ja, dass man das durchsteht, wenn man gerne Patienten versorgt und sich selbst nicht in dem Stress verliert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Corona im Krankenhaus: Wegen hoher Krankenstände werden Stationen zusammengelegt

Sich selbst nicht verlieren – es ist eine Formulierung, die Zastrow an diesem Morgen häufiger nutzt. Was sie damit meint: Man muss Prioritäten setzen in einem Stationsalltag, der so schnelllebig ist, man muss Strukturen finden, auch wenn die Struktur plötzlich wieder wegbricht, wenn fünf ungeplante Patienten-Aufnahmen kommen.

„Das fällt vielen schwer“, sagt Zastrow. „Sie fragen sich: Wie soll ich Prioritäten setzen, wenn immer wieder zehn neue Aufgaben dazu kommen?“ Der gute Zusammenhalt im Team sei daher eine wichtige Stütze. „Wir müssen regelmäßig im Gespräch bleiben, damit uns hier niemand wegbricht.“

Lesen Sie auch

Dass die Personalsituation in der Pflege deutschlandweit angespannt ist, ist kein Geheimnis. Das gilt auch für das Städtische Krankenhaus. Sorgt Corona dann noch für viele Krankheitsfälle im Personal, ist die Situation manchmal so problematisch, dass Stationen zusammengelegt werden. „Kräfte effizient bündeln“ könnte man das nennen. In Wahrheit ist es eine Notlösung, wenn fast nichts mehr geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Krankenhaus in Kiel mit normalem Krankenstand beim Personal

Umso glücklicher ist man im Städtischen Krankenhaus, dass die Krankheitsfälle derzeit nur „auf Normalniveau für den Herbst“ liegen, wie es Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel ausdrückt. Während viele Kliniken im Land über einen hohen Krankenstand klagen, bleibt das SKK noch verschont.

Wieder piept es ohrenbetäubend. In Zimmer 67 hat jemand auf den Knopf gedrückt. Wird Hilfe benötigt? Zastrow fragt nach. Nur ein Fehlalarm, alles unter Kontrolle. Im Städtischen Krankenhaus geben sie weiterhin alles, dass Corona nicht irgendwann zum Kontrollverlust führt.