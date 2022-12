﻿Bluttest aus Kiel kann Knochenmetastasen früh erkennen

Für Krebspatienten ist es eine wichtige Frage: Hat der Tumor bereits gestreut? Neue Hoffnung für Prostatakrebspatienten bietet ein Bluttest, der in Kiel entwickelt wurde. Er soll Knochenmetastasen früh erkennen können. UKSH-Experten halten das Verfahren auch für andere Tumorarten für aussagekräftig.

Kiel.  Sie sprechen von einem echten Forschungserfolg in der Krebsdiagnostik: Das Kieler Unternehmen Osteolabs hat in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) nach eigenen Angaben in einer klinischen Studie einen neuen Blut-Test zur Früherkennung von Prostatakrebsmetastasen erfolgreich erprobt. Das sei anhand von über 60 Patientenproben gelungen. 

Prostatakrebs gilt mit rund 60.000 Neuerkrankungen im Jahr als die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland. Als Haupttodesursache gelten Tochter-Geschwulste (Metastasen) in den Knochen. Zurzeit werden diese Metastasen erst im späteren Verlauf durch bildgebende Verfahren sowie über einen Anstieg des Blut-basierten Markers PSA nachgewiesen.

Frühtest aus Kiel erkennt Stoffwechsel-Veränderungen im Knochen

Hier kommt der in Kiel entwickelte Test ins Spiel: Er kann nach Aussage von Osteolabs-Geschäftsführer Dr. Stefan Kloth Stoffwechsel-Veränderungen im Knochen erkennen – ein Hinweis auf Metastasen in einem früheren Stadium. Das biete einen erheblichen Vorteil für den frühzeitigen Nachweis von in die Knochen gestreuten Krebs, sagt Kloth: „Der PSA-Marker ist nicht sonderlich empfindlich. Die Bildgebung kann die Metastasen erst ab einer fortgeschrittenen Größe erkennen.“

Auf Knochen-Diagnostik hat sich das aus dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel ausgegründete Unternehmen, ebenfalls mit Sitz am Seefischmarkt, spezialisiert. Wie kommen nun Meeresforscher und Medizin zusammen? Kloth sagt: „Mit Korallen fing alles an“.

Osteolabs aus Kiel: Von der Korallen-Forschung zur Krebsdiagnostik

Korallen brachten den Geomar-Geochemiker Prof. Anton Eisenhauer vor einigen Jahren auf die Idee, eine Parallele zwischen der Kalzium-Bildung von Korallen und beim Menschen zu ziehen. Kalzium spielt auch bei Krankheiten wie Osteoporose eine Rolle – eine Erkrankung, bei der die Knochen brüchiger werden. Experten gehen davon aus, dass sich die Knochen verändern oder abbauen, wenn der Kalzium-Haushalt gestört ist. Wer die Kalzium-Zusammensetzung im Blut und Urin untersucht, gewinnt demnach auch Erkenntnisse darüber, ob und wie weit ein Knochenschwund vorliegt.

Auf dieser Grundlage hat Osteolabs einen Blut- und Urin-Test entwickelt, der Osteoporose erkennt und bereits auf dem Markt ist. Eine Weiterentwicklung dieser Forschung zu Biomarkern im Blut ist nun die Diagnostik bei Prostatakrebs-Metastasen in den Knochen.

Wissenschaftliche Unterstützung kommt vom UKSH. Prof. Burkhard Brandt vom Institut für Klinische Chemie hat eine Pilotstudie in Kooperation mit Geomar und der Universitätsklinik Münster organisiert. Für ihn sind „die bisherigen Ergebnisse sehr ermutigend.“ Man habe deutliche Unterschiede zwischen nicht-metastasierten und metastasierten Tumoren von Prostatakrebs-Patienten feststellen können. „Dies liegt am innovativen Verfahren von Osteolabs, das sich auf die präzise Messung von Kalzium-Isotopen-Verhältnissen spezialisiert hat“, erklärt Brandt. Dadurch sei es möglich, minimalste Veränderungen des Kalzium-Stoffwechsels im Knochen zu erkennen – ausgelöst durch einen Befall von Krebszellen.

UKSH-Experte: Neuer Test auf Knochenmetastasen hat Aussagekraft für andere Krebsarten

Auch der Kieler UKSH-Mediziner Dr. Ulf Lützen unterstützt das Projekt wissenschaftlich, „weil es die Aussicht auf einen Mehrwert für Krebspatienten bedeutet.“ Der „vielversprechende“ Test ergab demnach in den ersten Ergebnissen einer kleinen Patientengruppe eine hohe Empfindlichkeit und hatte eine hohe Aussagekraft. Laut Lützen lässt sich „diese Aussagefähigkeit aber auch auf jede Krebsart ausweiten, die auf dem Blutwege in die Knochen streut – etwa Brust-, Lungen-, Nieren- und Schilddrüsenkrebs, bei beiden Geschlechtern.“

Lützen, kommissarischer Direktor der Klinik für Nuklearmedizin, erläutert: „Der Mehrwert liegt darin, zu erkennen, ob ein Patient eine vermutlich gute Prognose und Heilungschancen hat, wenn die Blutwerte unauffällig sind, oder ob es sich um einen Patienten handelt, den man – bei auffälligen Werten – vermutlich nicht mehr heilen kann.“ Eine Knochenmetastasierung würde die Prognose demnach erheblich verschlechtern. „Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass wir den Bluttest auch zur Verlaufsbeobachtung während der Therapie anwenden können“, so der Radiologe. „Wir können dann hoffentlich frühzeitig sagen, ob die Behandlung wirklich hilft – oder ob die Nebenwirkungen zu stark sind, die Effekte der Therapie dafür aber zu klein.“

Nun sei zu evaluieren: Lässt sich die Aussagefähigkeit des Tests, mit dessen Hilfe sich Osteoporose erkennen lässt, auch auf Knochenmetastasierungen übertragen?

Neue Studie am UKSH mit 100 Prostatakrebs-Patienten geplant

Dr. Ulf Lützen berichtet: „Wir wollen jetzt das Kollektiv auf 100 Patienten erweitern, um das Verfahren wissenschaftlich und statistisch mit unseren Partnern auswerten zu können und deren Ergebnisse aus den neuen Bluttests den bildgebenden Verfahren gegenüberstellen.“ Für die betroffenen Patienten, bei denen bereits ein Prostatakrebs diagnostiziert wurde und die die Forscher in die Studie einschließen, bedeute die zusätzlich gewonnene Blutprobe keinen zusätzlichen Eingriff.

Laut Osteolabs-Chef Kloth könnte der Test in einigen Jahren erfolgreich auf dem Markt sein.