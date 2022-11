﻿Kreta statt Kherson: Marinesoldaten aus Kiel für Einsatz bei der Nato geehrt

Großer Hund gegen kleinen: Tödliche Beißattacke am Hauptbahnhof in Kiel

Beißattacke auf dem Kieler Bahnhofsvorplatz: Ein großer Hund soll sich laut Zeugenaussagen am Donnerstag in einen kleinen Hund verbissen haben. Noch auf dem Weg zur Tierklinik soll das Opfer gestorben sein. Was war passiert?