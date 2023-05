﻿Kreuzfahrer mit eigenem Fußballplatz: Die „Costa Firenze“ liegt in Kiel

Kiel. Ein eindrucksvoller Saisonauftakt: Amt Freitag hat erstmals die „Costa Firenze“ aus dem Mittelmeer in der Landeshauptstadt festgemacht. Das für rund 4200 Passagiere ausgelegte Kreuzfahrtschiff der italienischen Reederei Costa Crociere wird nur in diesem Sommer von Kiel aus zu Seereisen starten.

Bei der Indienststellung im November 2020 war das Schiff eigentlich für den Einsatz in China vorgesehen. Von Shanghai aus sollte die 323 Meter lange und 135156 BRZ große Costa fahren. Entsprechend anders ist auch die Ausstattung des Schiffes.

Zwei Costa-Schiffe liegen in diesem Sommer in Kiel

Da es in China eine große Fangemeinde für italienischen Fußball gibt, sind an Bord Fußballvereine wie Juventus Turin und Inter Mailand sehr präsent. Das spiegelt sich auch an Deck wider. Neben dem Hochseilgarten gehört hier eine Fußballarena mit Kunstrasen zur Ausstattung.

Die „Costa Firenze“ unterscheidet sich aber auch in anderer Hinsicht deutlich von anderen Kreuzfahrtschiffen. Zum Beispiel hat sie Hecken mit künstlichen Blättern sowie unterschiedliche Poolanlagen mit nach Altersgruppen getrennten Bereichen. In diesem Jahr wird die „Costa Firenze“ in Kiel zusammen mit der etwas älteren Halb-Schwester „Costa Fascinosa“ zu sehen sein. Während die „Costa Fascinosa“ Reisen in die Ostsee unternimmt, wird die „Costa Firenze“ überwiegend Norwegen ansteuern.

Im Kieler Hafen wird die „Costa Firenze“ nur in diesem Jahr zu sehen sein. Im kommenden Jahr wird sie an der Westküste der USA eingesetzt. Dann wird die „Costa Diadema“ nach Kiel zurückkehren. Die in Genua beheimateten Schiffe von Costa sind seit 1978 regelmäßig in den Sommermonaten in Kiel. Die Kreuzfahrtsparte der Reederei wird in diesem Jahr 75 Jahre alt.

KN