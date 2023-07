Kreuzfahrt-Parken Kiel: Hier können Sie Ihr Auto abstellen – Geheimtipps inklusive

Kiel. Die Nachfrage nach Kreuzfahrten ab Kiel ist ungebrochen. Viele Kreuzfahrt-Passagiere reisen mit dem Auto nach Kiel an, um von dort mit der Aida, MSC, Tui oder Color Line oder Stena Line zu starten. Besonders der Einsatz der neuen Mega-Schiffe „MSC Euribia“, „Aidanova“ und „Costa Firenze“ lockt sehr viele Reisende nach Kiel. Doch wo kann man das Auto bei einer Kreuzfahrt ab Kiel parken?

Wer eine Schiffsreise ab Kiel bucht, kann normalerweise auch für die Kreuzfahrt einen Parkplatz in Kiel buchen, direkt über die Reedereien. Beispielsweise können die Reisegäste der MSC ab Kiel am Ostuferhafen eine Stellfläche fürs Auto ordern.

Ein Problem beginnt, wenn bei der Anreise mit dem Auto die Kreuzfahrt-Parkplätze in Kiel ausgebucht sind, was in jüngster Zeit vermehrt vorkam. Doch zum Parken in Nähe Ostseekai, wie auch zum Parken in Nähe Norwegenkai, wo sich üblicherweise die Liegeplätze von Aida, Color Line, Stena Line, MSC, Costa, Tui Mein Schiff und Co. befinden, existieren in Kiel auch viele andere Parkmöglichkeiten für Kreuzfahrt-Reisende.

Kostenlose Parkplätze, gebührenpflichtige Parkhäuser, Geheimtipps zum Parken für Reisegäste. Wo Sie für eine Kreuzfahrt ab Kiel Ihr Auto abstellen können, haben wir in den folgenden Tipps zum Parken in Kiel für Kreuzfahrt-Passagiere aufgelistet.

Kreuzfahrt Kiel: Parken in der Wik bei Bootswerft

Helmut Dick, Inhaber der Yacht- und Bootswerft Dick, bietet auf seinem Werftgelände in Kiel-Wik Parkflächen für Kreuzfahrten an. In den Hallen werden im Winter Segel- und Motoryachten eingelagert. Im Sommer sorgt nun Dicks Firma Parkservice Kiel Nord für Umsatz. Die Kreuzfahrtpassagiere können wählen: Überdachte Kreuzfahrt-Parkplätze in einer Halle oder das Parken unter freiem Himmel auf einer Außenfläche.

Parken für eine Kreuzfahrt ab Kiel mit Aida, Tui, Costa, MSC

Hier können Gäste der Aida parken, Tui, Costa oder der MSC. Der Kieler Seehafen bietet Kreuzfahrt-Parkflächen in Kiel für Reisende der Mein Schiff, Aida, Costa und MSC. Auf den Außenanlagen in Holtenau, am Ostseekai und am Flughafen Kiel-Holtenau parken Aida-, Tui- (Mein Schiff), Costa- und MSC-Passagiere ebenso.

Kreuzfahrt-Parkplätze Kiel + Hotel: Sleep & Cruise

Das Hotel Birke in Kiel bietet ein spezielles Arrangement für Kreuzfahrt-Gäste inklusive Shuttle und einer Übernachtung. Das Angebot Sleep & Cruise der Rostocker Firma Parken & Meer hat mehrere Hotels in Kiel im Angebot, bei denen, über den Zeitraum der Kreuzfahrt, das Parken in Kiel möglich ist.

Kreuzfahrt-Parken in Kiel: eine Liste der Parkplätze in Kiel

Geheimtipps: Parken in Kiel zur Kreuzfahrt

Pendler-Parkplätze an den Bahnhöfen im Umland oder Endhaltestellen der KVG eignen sich auch als Parkplätze für eine an den Bahnhöfen im Umland oder Endhaltestellen der KVG eignen sich auch als Parkplätze für eine Kreuzfahrt ab Kiel

Geheimtipp Stadtgebiet: Entlang der KVG-Buslinien 32, 41, 42 und 61 sowie 62 befindet sich eine Vielzahl freier Parkplätze. Besonders in Suchsdorf, Projensdorf, Klausbrook, Russee, Mettenhof oder Wik. Gerade im Bereich der Universität gibt es sehr viel Parkraum entlang der Straßen, die auch zum kostenfreien Parken für eine Kreuzfahrt genutzt werden können.

Geheimtipp Kieler Ostufer: Wer in der Woche oder am Sonnabend eine Kreuzfahrt in Kiel beginnt, kann auch für die Schiffsreise freie Parkplätze in Kiel auf dem Ostufer nutzen. So gibt es im Bereich Dietrichsdorf und Wellingdorf freie Auto-Stellplätze an Straßen, die auch für eine Kreuzfahrt zum Parken in Kiel genutzt werden können. Von dort aus besteht mit der Fährlinie F2 eine schnelle Anbindung ans Westufer zum Liegeplatz der Kreuzfahrtschiffe am Ostseekai. Aber Achtung: Die Kieler Fähre F2 fährt sonntags nicht.

