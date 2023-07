﻿Kreuzfahrtboom: In den Parkhäusern in Kiel werden die Plätze knapp

Kiel. Alles deutet darauf hin, dass es 2023 in Kiel einen Rekord-Sommer für den Tourismus geben wird. Ein Gradmesser dafür sind Kiels Parkhäuser: Sie sind bereits jetzt mit den Autos von Kreuzfahrtpassagieren zeitweise komplett belegt. Auch die Angst vor Bahnstreiks verschärft die Situation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer beispielsweise am Fördeparkhaus an der Kaistraße vorbeifährt, sieht tagsüber fast nur noch die Ziffern 0 bis 10 als Anzeige für die Zahl noch freier Parkplätze. Das Parkhaus ist zu einem erheblichen Teil mit Langzeitparkern von den großen Urlauberschiffen gefüllt. Aber auch andere Parkhäuser in Hafennähe – vom Cap bis zum Schlossquartier – sind in diesen Wochen ausgelastet.

Ein Blick auf die Autokennzeichen verrät, wo die Autos herkommen. Vom Allgäu über Usedom bis ins Emsland ist fast ganz Deutschland gerade in Kiels Parkhäusern zu finden. 9500 Parkplätze gibt es laut Stadt in der City – anders als während der sonstigen Jahreszeiten sind sie derzeit weitgehend belegt.

„Die Kreuzfahrtsaison läuft sehr gut, die Schiffe sind sehr gut gefüllt“, sagt Jens-Broder Knutsen von der Kieler Agentur Sartori & Berger. Besonders der Einsatz der neuen Mega-Schiffe „MSC Euribia“, „Aidanova“ und „Costa Firenze“ lockt sehr viele Reisende nach Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hallen in der Wik werden zu Parkplätzen

Helmut Dick, Inhaber der Yacht- und Bootswerft Dick, bestätigt die besondere Gesamtsituation. „Die Nachfrage ist sehr hoch. Bei mir sind vielleicht noch fünf Prozent frei.“ Dick bietet auf seinem Werftgelände in der Wik Parkflächen an. In den Hallen werden im Winter Segel- und Motoryachten eingelagert. Im Sommer sorgt nun Dicks Firma Parkservice Kiel Nord für Umsatz. Die Kreuzfahrtpassagiere können zwischen Hallen- und Außenfläche wählen. Nur einige wenige Plätze sind noch frei.

Ganz anders ist die Lage in dem neuen Parkhaus am ZOB in Kiel. Wer dort für die kommende Woche einen Parkplatz buchen möchte, erhält sofort die Nachricht: „Kein Parkplatz mehr verfügbar“. Nur noch Kurzzeitparkplätze sind gelegentlich frei. Erst ab August sind online wieder Plätze zu buchen. Ähnlich sieht es in vielen Tiefgaragen in der City aus. Sogar im Flaggschiff der Kieler Parkhäuser, dem Sophienhof, wird es jetzt eng. Von den 845 Stellplätzen waren am Montag tagsüber nur noch zwischen 110 und 150 frei.

Mögliche Streiks bei der Bahn: Kreuzfahrtpassagiere reisen mit Auto an

Grund für die rasant nach oben schnellende Zahl der individuell mit dem Auto anreisenden Kreuzfahrtpassagiere ist auch die Ankündigung von Streiks bei der Bahn. „Die Meldungen über mögliche Streiks haben da sicher auch ihre Auswirkungen auf die Nachfrage“, so Julia Reichel.

Das Fördeparkhaus an der Kaistraße war ebenfalls fast voll. Von den 450 Parkplätzen war zeitweise keiner mehr frei. Ähnlich auch im Cap am Bahnhof, wo es ebenfalls 450 Plätze gibt. Richtig voll ist es auch auf den vom Seehafen Kiel betriebenen Flächen am Ostseekai und am Flughafen Holtenau. „Es gibt aber noch einige freie Plätze“, sagt Seehafen-Sprecherin Julia Reichel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die vom Kieler Seehafen als Parkflächen angebotenen Außenanlagen in Holtenau sind für Anfang Juli fast ausgebucht. Knapp werden auch die in Zusammenarbeit mit der Reederei Aida angebotenen Stellplätze in der Stadt. Zwischen 129 und 159 Euro kostet der Stellplatz in Kiel beim Seehafen pro Woche. Kreuzfahrtpassagiere können direkt über das Internetportal von Aida mit ihrer Buchung gleich einen Stellplatz in Kiel mitbuchen. Ab 9 Euro pro Tag bietet Aida Parkplätze in den deutschen Häfen Kiel, Warnemünde und Hamburg an – was oft günstiger als bei den Häfen selbst ist.

Russland-Ladung weg, Kreuzfahrer kommen als Ersatz

Für Passagiere der Schweizer Reederei MSC ist es entspannter. Im Ostuferhafen konnte der Seehafen Kiel nämlich kurzfristig Flächen fürs Kreuzfahrtparken frei machen, die bis zuletzt noch für Holzimporte aus Russland genutzt wurden. Durch die Russland-Sanktionen sind diese Importe weggebrochen. „Diese Flächen können wir jetzt als Parkplätze nutzen“, so Julia Reichel.

Sleep & Cruise bei Hotel Birke

Noch Plätze frei sind auch im Hotel Birke. „Wir haben ein spezielles Arrangement für Kreuzfahrer“, so eine Mitarbeiterin. Preis: Ab 146 Euro pro Person inklusive Shuttle und einer Übernachtung. Und es sind noch Kontingente frei, heißt es beim Hotel Birke. Die Hotellösung erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Das Angebot Sleep & Cruise der Rostocker Firma Parken & Meer hat mehrere Hotels in Kiel im Angebot. Als Geheimtipp haben die ersten Kreuzfahrtgäste auch schon Pendler-Parkplätze an den Bahnhöfen im Umland oder kostenlose Parkplätze an Endhaltestellen der KVG entdeckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Parkplatzproblem betrifft in Kiel auch die Fähren. Wer mit der Color Line oder der Stena Line eine Kurzkreuzfahrt nach Oslo oder Göteborg machen möchte, bekommt bei der Parkplatzsuche auf dem Hafenportal beim Seehafen in der ersten Juli-Hälfte auch nur eine Auskunft: „Ausgebucht“.

KN