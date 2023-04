﻿Kreuzfahrtsaison 2023 in Kiel: Alle Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in einer Tabelle

Drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie beginnt die Kreuzfahrtsaison 2023 im Seehafen Kiel ohne Einschränkungen. Nachhaltigkeit spielt für die Reedereien eine immer größere Rolle. In unserer Tabelle zeigen wir Ihnen, welche Schiffe in Kiel festmachen.

Die „Aidanova“ ist das größte Kreuzfahrtschiff, das in diesem Jahr in Kiel festmachen wird.

Kiel. Die Terminals sind geputzt, Schilder aufgestellt und Zebrastreifen neu markiert: Drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie beginnt die Kreuzfahrtsaison 2023 im Seehafen Kiel ohne Einschränkungen. Das Thema Nachhaltigkeit scheint dabei wichtiger denn je zu sein. Alle großen Reedereien sind kollektiv auf dem Ökotrip. Landstrom, Brennstoffzellen und alternative Treibstoffe treiben die Reeder um. Wo heute Flüssigerdgas (LNG) getankt wird, sollen es morgen schon Methanol oder Ammoniak sein.

„Wir wollen unseren Fußabdruck schneller reduzieren als geplant“, sagte Pierfrancesco Vago, der Chef der Reederei MSC Cruises. Bei der Indienststellung des jüngsten Neubaus „MSC World Europa“ kündigte er an, dass die für 2030 gesetzten Ziele bereits auf 2027 vorgezogen werden. Dann soll bei seiner Flotte der Ausstoß von Treibhausgasen um 40 Prozent reduziert worden sein.

Spätestens 2050, wenn auch die letzten Schiffe der ersten und zweiten Generation mit ihren alten Motoren ausgedient haben, will die Reederei klimaneutral sein. Ein wichtiger Meilenstein ist die neue „MSC Euribia“, die im Juni in Kiel stationiert wird. Das 331 Meter lange Schiff fährt mit LNG. Der Vorteil: LNG produziert bei der Verbrennung kaum Luftschadstoffe und bis zu 25 Prozent weniger CO2 im Vergleich zum Diesel.

Seehafen Kiel: Aida und MSC sind die häufigsten Kunden

Übertroffen in der Ökobilanz wird LNG durch Brennstoffzellen. Mit der 337 Meter langen „Aidanova“ kommt in diesem Jahr das erste und einzige Kreuzfahrtschiff mit einer Brennstoffzellen-Anlage in Nordeuropa nach Kiel. Diese Anlage liefert zwar nicht genug Energie für den Antrieb der Elektromotoren, sie liefert aber Erkenntnisse für die geplante Dekarbonisierung der Schifffahrt, also der Abkehr kohlenstoffhaltiger Energieträger.

Die 2018 von der Meyer Werft gebaute „Aidanova“ wird in diesem Jahr von April bis November von Kiel aus starten. 29 Besuche hat die Reederei Aida Cruises für die „Aidanova“ reserviert. Ein besonderer Tag wird dabei der 29. April sein. An dem Tag soll das Schiff erstmals mit LNG betankt werden. Der Treibstoff wird mit einem speziellen Tankschiff aus Rotterdam nach Kiel gebracht. Die „Aidanova“ ist mit 183 900 BRZ und 6600 Passagierplätzen vermutlich auch das größte Schiff, das Kiel in diesem Jahr anlaufen wird – dicht gefolgt von der „MSC Euribia“ mit 183 500 BRZ und 6387 Passagierplätzen. Die beiden Schiffe werden vom 10. Juni bis 30. September jeden Sonnabend zusammen in Kiel abgefertigt.

Kreuzfahrtsaison 2023: 220 Anläufe in Kiel geplant – die Übersicht

Die parallele Abfertigung von zwei so großen Schiffen gab es bislang in keinem anderen deutschen Hafen. Mit rund 220 Anläufen ist Kiel an der deutschen Ostseeküste dieses Jahr die Nummer eins, vor Rostock und Lübeck.

Aida schickt in diesem Jahr insgesamt drei Schiffe nach Kiel. Mit 65 Anläufen ist Aida damit der häufigste Name unter den 220 Anläufen in der Liste des Seehafens. Nummer zwei ist MSC mit 33 Anläufen, gefolgt von den Reedereien Costa und Tui Cruises mit jeweils 28 Anläufen.

Erstmals könnten mehr als die Hälfte der Schiffsanläufe auch mit Landstrom versorgt werden. Allerdings gibt es am Ostseekai aktuell nur eine Steckdose. Deshalb wird gerade im Ostuferhafen eine der größten Landstromanlagen Deutschlands gebaut. Sie soll ab Jahresende Fähren und Kreuzfahrer versorgen.