Er hat nur einen von acht Wahlbezirken verloren – doch trotzdem konnte Daniel Schlichting (SPD) die Bürgermeisterwahl in Preetz nicht gewinnen. Mit den Stimmen der Briefwähler lag Tim Brockmann (CDU) am Ende knapp vorn. Woran lag es? Und was will der neue Verwaltungschef zuerst anpacken?