﻿Kriminalität in Kiel nimmt 2022 wieder deutlich zu

Nach den ruhigeren Corona-Jahren legt die Kriminalität in Kiel wieder deutlich zu. 2022 gab es 15 Prozent mehr Straftaten als im Vorjahr. Etwa die Hälfte sind Diebstahldelikte. Sorge bereitet der Polizei, dass viele junge Menschen heutzutage ein Messer mit sich führen – mit unkalkulierbaren Folgen.

Vor allem am Kieler Bahnhof sowie auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg gab es im vergangenen Jahr viele Diebstähle.

Kiel. Nach historisch niedrigen Zahlen in den Corona-Jahren 2020 und 2021 legt die Kriminalität auch in Kiel wieder deutlich zu. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) verzeichnet insgesamt 23 647 bekannt gewordene Straftaten im Jahr 2022 – ein Anstieg um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Landesweit verbuchte die Polizei im vergangenen Jahr einen Zuwachs an Straftaten um 25 Prozent. Im Vergleich der kreisfreien Städte hat die Landeshauptstadt die geringste Kriminalitätsbelastung.

„Der Anstieg kam nicht überraschend und dürfte sich dadurch erklären lassen, dass das öffentliche Leben wieder in einem Rahmen stattfindet, wie es vor der Pandemie üblich war“, bilanzierte Matthias Arends, Sprecher der Polizeidirektion Kiel.

Feste, Konzerte und große Veranstaltungen haben 2022 wieder Normalniveau erreicht. „Mehr Konzerte und Demonstrationen führen auch automatisch dazu, dass sich mehr Menschen begegnen“, so Arends. Und dabei komme es auch zu mehr Straftaten.

Kriminalität in Kiel: Diebstahl macht etwa die Hälfte der Delikte aus

Prozentual besonders stark gestiegen ist die Zahl im Bereich Brandstiftung. 69 erfasste Fälle, 2021 waren es 49, bedeuten einen Zuwachs von fast 40 Prozent. Das geht nach Angaben der Polizei auf eine Serie von Bränden auf dem Ostufer zurück.

Den größten Teil, fast 50 Prozent der ermittelten Straftaten, machten im vergangenen Jahr die Diebstahldelikte aus. 10 959 Fälle bedeuten ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Darunter fallen auch 2021 gestohlene Fahrräder – 254 mehr als noch 2021. Laut Polizei ist die Entwicklung auch auf die deutlich gestiegene Fahrraddichte der vergangenen Jahre sowie den Trend zu teureren Rädern zurückzuführen.

4598 sind 2022 in Kiel Opfer von Straftaten geworden

Erstmals seit fünf Jahren ist auch die Zahl der Menschen in Kiel gestiegen, die Opfer von Straftaten wurden (4598). Es ist zudem die höchste Zahl in den vergangenen zehn Jahren. Den größten Anstieg verzeichnet die Altersgruppe der 21- bis 40-Jährigen. Sogenannte Rohheitsdelikte wie Straftaten gegen die persönliche Freiheit, Raub und Körperverletzung bewegen sich wieder auf dem Niveau des Jahres 2019. Von insgesamt 200 Raubtaten habe die Polizei bislang 120 aufklären können, sagte Polizeisprecher Arends.

Bei den Wohnungseinbrüchen und den Straftaten mit Messereinsatz fällt die Entwicklung anders aus als im gesamten Landesgebiet. So ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Kiel noch einmal gesunken. Wurde 2019 noch 461 Mal in der Landeshauptstadt eingebrochen, zeigte die Corona-Pandemie 2020 (257) und 2021 (243) ihre Wirkung. Doch auch 2022 registrierte die Polizei lediglich 240 Einbrüche.

Das Thema Messer bereitet auch der Polizei in Kiel Sorgen

Und während es in Schleswig-Holstein 2022 insgesamt 100 Taten mehr mit Messereinsatz als 2021 gab, sind die Zahlen in Kiel konstant (2020: 122, 2021: 125, 2022: 124). 100 Tatverdächtige habe man bisher ermittelt, so Arends. Die Polizei beobachte „mit Sorgen, dass viele überwiegend junge Menschen dazu neigen, ein Messer mit sich zu führen“, ergänzte er. Sie seien äußerst gefährlich, und bei ihrem Einsatz bliebe es oft nur dem Zufall überlassen, ob es zu Todesfällen oder dauerhaften Entstellungen komme.

Ein anderes landesweites Thema beschäftigt auch die Polizei in Kiel intensiv: der Kampf gegen die Verbreitung von Kinderpornographie. Hier gab es einen Anstieg von 38 auf 155 Fälle. Doch eigentlich ist die Zahl höher. Laut Polizei sind viele Fälle noch in der Bearbeitung, und daher nicht in der PKS für das Jahr 2022 erfasst worden.

Drogenkriminalität in Kiel: Polizei konzentriert sich auf Bandenstrukturen

Einen seit Jahren andauernden Zuwachs an Straftaten gibt es auch im Bereich Vermögens- und Fälschungsdelikte, zum Beispiel Betrug oder Urkundenfälschung. 2557 Taten bedeuten ein Plus von 12,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. Laut Polizei finden immer mehr Delikte im Internet statt. Professionelle Tätergruppen versuchten dort mit immer neuen Maschen zu betrügen.

„In die Gruppe dieser Straftaten fallen natürlich auch die Anrufe von falschen Polizeibeamten“, so Arends. Gerade die Gruppe der Schockanrufe sorgte 2022 für viel Arbeit bei der Polizei.

Einen Rückgang um knapp vier Prozent (1333 Fälle) verbucht in Kiel die Rauschgiftkriminalität. Doch das hat auch mit veränderten Ermittlungsaktivitäten der Kieler Polizei zu tun. Sie konzentrierte sich weniger auf Drogenkonsumenten sondern die bandenmäßigen Strukturen im Drogenhandel.

Das hatte auch mit internationalen Ermittlungsverfahren zu tun, bei denen im Drogenmilieu genutzte und verschlüsselte Handys entschlüsselt wurden, und so Ermittler einen Einblick in die Struktur des Drogenhandels gewinnen konnten. Die Erkenntnisse führten nach Angaben der Polizei auch in Kiel zur Sicherstellung „erheblicher Mengen“ an Drogen. Die meisten Delikte stehen nach wie vor im Zusammenhang mit Cannabisprodukten.