﻿Kriminalität in Kiel: Diese Fälle blieben 2022 ungeklärt

Nach einem Messerangriff mit mutmaßlich homophobem Motiv am Kieler Ziegelteich gab es in Kiel eine Kundgebung gegen feindselige Ablehnung von Homosexualität.

Kiel. Taten, die Debatten in der Stadt auslösten, ein neu aufgerollter Fall, gesprengte Geldautomaten oder eine Kollision mit weitreichenden Folgen: Das Jahr 2022 hielt in Kiel einige aufsehenerregende Kriminalfälle bereit, die noch nicht abschließend gelöst sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Messerangriff mit homophobem Motiv: Eine Tat, die Entsetzen auslöste

Ein Messerangriff mit vermutlich homophobem Motiv schockierte Anfang November viele Menschen in der Landeshauptstadt. Eine dreiköpfige Männergruppe hatte am 5. November um 1.30 Uhr vor der Bar Mum & Dad im Ziegelteich gestanden, als sich eine weitere drei- bis vierköpfige Gruppe näherte und die 23- bis 27-Jährigen beleidigte. Auslöser waren offenbar die lackierten Fingernägel eines Mannes.

Ein weiterer 23-Jähriger wollte den Konflikt schlichten. Doch aus der hinzugekommenen Gruppe zückte ein Tatverdächtiger ein Messer und verletzte den 23-Jährigen lebensbedrohlich. Auch die anderen Männer wurden durch Schnitte und Schläge verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demonstrierter Widerstand: Kundgebung gegen homophobe Gewalttat in Kiel. © Quelle: Ulf Dahl

Der vermutlich homophobe Hintergrund der Tat löste Entsetzen in der ganzen Stadt aus. Einer Mahnwache gegen queerfeindliche Gewalt schlossen sich Hunderte Menschen an. Die Kieler Ratsversammlung setzte einer Resolution gegen Queerfeindlichkeit und Diskriminierung ein Zeichen.

Bei der Suche nach den Tatverdächtigen des Angriffs vom 5. November gelang der Polizei bislang noch kein Durchbruch. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei liefen „auf Hochtouren“, sagt Kiels Polizeisprecher Matthias Arends.

Ungelöst: Zwei Messerattacken am Kieler Hauptbahnhof

Zwei Messerstiche, zwei lebensgefährlich verletzte 17-Jährige: Ein offenbar schon länger schwelender Konflikt zwischen Jugendgruppen führte am 29. November und 3. Dezember vor dem Kieler Bahnhof zu zwei Messerattacken. Der Ursprung der Auseinandersetzungen liegt laut Polizei an verschiedenen Kieler Schulen, insbesondere am Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) am Schützenpark.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Motive für die Taten versuche man noch zu ermitteln, so Polizeisprecher Arends. Bei mehreren Tatverdächtigen und Beteiligten habe es Durchsuchungen gegeben, Handys seien sichergestellt worden. Die beiden Haupttäter hat die Polizei bislang noch nicht festnehmen können.

Mit mehr Präsenz in Form einer mobilen Wache reagierte die Kieler Polizei auf die Messerattacken am Kieler Hauptbahnhof. © Quelle: Uwe Paesler

Ungelöst: Sexualdelikt im Hiroshimapark in Kiel

Nach einem Sexualdelikt in der Nacht zum 19. Mai im Kieler Hiroshimapark veröffentlichte die Polizei Anfang September ein Phantombild. Die bisherigen Ermittlungen hatten das Kommissariat 11 nicht zum Tatverdächtigen geführt. In der Tatnacht soll dieser eine 23-Jährige im Bereich Martensdamm/Lorentzendamm angesprochen und in den benachbarten Park gedrängt haben.

Der Mann soll die junge Frau sexuell genötigt und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Die 23-Jährige habe sich aber befreien und weglaufen können. Den Täter beschrieb sie als etwa 20 bis 25 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Er soll eine normale Statur sowie dunkle Augen haben und vermutlich südosteuropäischer Herkunft sein. „Nach der Veröffentlichung des Phantombilds sind diverse Hinweise eingegangen, denen wir nachgehen“, so Arends.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ungelöst: Brandstiftungen im Bereich Kiel-Hassee

Im Sommer 2022 brannte es mehrfach im Bereich der Rendsburger Landstraße in Kiel. Zwischen 3. September und 7. Oktober registrierte die Polizei nochmals sieben Brände im Stadtteil Hassee. Mal traf es Mülltonne oder Parkbank, aber auch Autos oder Keller gingen in Flammen auf. "In allen Fällen wurde Feuer gelegt", sagt der Polizeisprecher. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Häufung an Taten gebe, könne man noch nicht abschließend sagen. "Die Ermittlungen laufen. Einen Tatverdächtigen gibt es noch nicht."

Ungelöst: Der „Cold Case“ Linde Perrey

Was macht ein ungelöster Fall aus dem Jahr 2016 in dieser Aufzählung? Zum einen sind die Umstände des Todes der 72-jährigen Kielerin Linde Perrey auch nach sechs Jahren nicht geklärt. Zum anderen hat das Landeskriminalamt (LKA) das Verbrechen im August wieder aufgerollt. Die dortige "Cold Case Unit" (CCU) bat erneut um die Mithilfe der Öffentlichkeit bei der Aufklärung.

Die Seniorin Perrey war am 18. Juni 2016 tot in ihrer Wohnung eines Kieler Mehrfamilienhauses in der Dehnckestraße 1b gefunden worden. Die 72-Jährige wies massive Gewaltverletzungen auf. Offenbar wurde sie Opfer eines Raubmordes.

Die CCU bat unter anderem um Digitalfotos vom Beginn des Jahres 2016 bis zum 18. Juni 2022, die an oder von dem Haus in der Dehnckestraße 1b oder in der Nachbarschaft aufgenommen worden waren. Insgesamt seien „etliche Hinweise eingegangen, die teilweise zu neuen Erkenntnissen und Ermittlungsansätzen geführt haben“, berichtet LKA-Sprecherin Carola Jeschke. Zu Details könne man keine Angaben machen. Der Fall Linde Perrey bleibt auch über 2022 hinaus ein „cold case“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ungelöst: Gesprengter Geldautomat in Kiel-Mettenhof

Etwa 450 Geldautomaten sind in diesem Jahr in Deutschland gesprengt worden. Die Filiale der Förde Sparkasse am Kurt-Schumacher-Platz in Mettenhof traf es in der Nacht auf den 4. Oktober. Die Täter hatten es auf zwei Geldautomaten abgesehen. Um 3.12 Uhr riss die Explosion zahlreiche Anwohner aus dem Schlaf. Die Polizei ging von vier Tätern aus. Bei dem Fluchtauto sollte es sich um einen größeren schwarzen Kombi der Marke Audi handeln.

In der Filiale der Förde Sparkasse in Mettenhof wurden zwei Geldautomaten Ziel einer Sprengung. © Quelle: Frank Behling

Mittlerweile hat das LKA bestätigt, dass die Täter Geld erbeutet haben. Wie viel, ob die Spur in die Niederlande führte, und wo viele Automaten-Knacker-Banden aktiv sind? Unklar. Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen könne man hierzu keine Auskunft geben, heißt es vom Amt.

Ungeklärt: Eine Schiffskollision im Nord-Ostsee-Kanal und ihre Folgen

Kein klassischer Kriminalfall in dieser Liste, doch einer, der wohl die sehr viele Menschen in und um Kiel betroffen hat: Am 30. November gegen 4.30 Uhr rammt der finnische Frachter "Meri" mit seinem geladenen Hafenmobilkram die Holtenauer Hochbrücken. Die Auswirkungen des Unfalls spürt die gesamte Region: Die Brücken sind zunächst gesperrt, der Kanal ebenso. Die Verkehrslage entspannt sich erst nach ein paar Tagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum genau es zur Kollision kommen konnte, bleibt bislang unklar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen einer Gefährdung des Schiffsverkehrs nach Paragraf 315a Strafgesetzbuch.

Man prüft, ob ein „grob pflichtwidriges Verhalten“ vorgelegen hat. Wer letztlich die Verantwortung trage, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen, so ein Polizeisprecher.