﻿Kriminalität in Kiel-Suchsdorf: Polizeipräsenz zeigt offenbar Wirkung

Ende des vergangenen Jahres hatte die Kriminalität in Kiel-Suchsdorf deutlich zugenommen. Insbesondere für eine vermehrte Zahl an Körperverletzungen machte die Polizei Kiel jugendliche Täter verantwortlich. Man reagierte mit erhöhter Präsenz und verstärkten Kontrollen – offenbar mit Erfolg.

Ausgebrannte Container in Kiel-Suchsdorf: Nach einem Anstieg der Straftaten im Stadtteil hatte die Polizei Kiel ihre Präsenz in Suchsdorf erhöht.

Kiel. Die erhöhte Präsenz der Polizei im Stadtteil Suchsdorf zeigt offenbar Wirkung: Nachdem Ende des vergangenen Jahres dort die Zahl der Rohheitsdelikte, Sachbeschädigungen, Fahrraddiebstähle und Kelleraufbrüche deutlich angestiegen war, hat sich die Lage laut Einsatzleiter Olaf Wigger mittlerweile „deutlich entspannt“.

Die Polizei hatte die zunehmende Zahl an Körperverletzungen und Raubtaten jugendlichen und heranwachsenden Tätern aus dem Westen Kiels und Kronshagen zugeordnet. Teilweise hatte man Tatverdächtige ermitteln können. So waren unter anderem ein 16- sowie ein 17-Jähriger nach einem schweren Raub in einem Imbiss am Rungholtplatz festgenommen worden.

Polizei will in Kiel-Suchsdorf weiter Präsenz zeigen

Seit der Präsenzerhöhung Mitte Februar und regelmäßiger Kontrollen sei es zu keinen weiteren Rohheitsdelikten gekommen, die auf diese Tätergruppe zurückzuführen wäre. „Dies freut mich persönlich sehr. Wir werden die weiteren Entwicklungen jedoch sorgsam weiterbetrachten und präsent bleiben“, sagte Polizeihauptkommissar Wigger.

172 Personenkontrollen, 14 Platzverweise und 16 Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz – so lautet die Bilanz der Polizei nach etwa eineinhalb Monaten, in denen man den Stadtteil am Nord-Ostsee-Kanal gezielter in den Fokus genommen hat.

Polizei kann in Suchsdorf anlassunabhängig kontrollieren

Rechtsgrundlage dafür war und ist nach wie vor der Paragraf 181 des Landesverwaltungsgesetzes. Danach können die Beamtinnen und Beamtinnen der Polizei in Suchsdorf Personen kontrollieren und ihre Personalien feststellen – und zwar anlassunabhängig.

Besagter Paragraf kommt auch zur Anwendung, wenn ein Gebiet offiziell als „gefährlicher Ort“ deklariert wird. Als solchen wollte die Polizei den Kieler Stadtteil jedoch nicht bezeichnen. Die Maßnahme habe sich schließlich auf die Zielgruppe der zum Teil polizeilich bekannten Jugendlichen und Heranwachsenden konzentriert.

Die rechtliche Voraussetzung für die anlassunabhängigen Kontrollen gilt noch bis zum 15. Mai. Sollte die Lage in Suchsdorf stabil bleiben, gäbe es keine Grundlage, diese zu verlängern.