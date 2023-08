﻿Kriminelle Jugendliche: Zahl der jungen Täter in Kiel und Neumünster steigt

Kiel. Etwa jeder zehnte Tatverdächtige in Schleswig-Holstein ist zwischen 14 und 18 Jahre alt, jeder 20. noch nicht einmal 14. Das geht aus der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik von Schleswig-Holstein hervor. Doch warum ist das so und welche Delikte sind besonders häufig? Ein Überblick über die kreisfreien Städte Kiel und Neumünster sowie die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön.

Landesweit ist der Anteil der tatverdächtigen Kinder in den vergangenen zehn Jahren immer weiter gestiegen. 2013 zählte die Statistik noch 2255 Unter-14-Jährige (3,2 Prozent der Tatverdächtigen). Im vergangenen Jahr waren es 3396 (4,8 Prozent). Bei den Jugendlichen erreichen die Zahlen das Vor-Corona-Niveau mit 6564 (9,3 Prozent). Nur 2015 lagen sie mit 8085 (10,3 Prozent) schon einmal höher.

Junge Intensivtäter in Deutschland sind meist männlich

Bringt die junge Generation also besonders viel kriminelle Energie auf? „Die große Mehrheit der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen tritt nur einmal polizeilich oder strafrechtlich in Erscheinung“, erklärt das Bundesfamilienministerium dazu. Nur eine kleine, meist männliche Minderheit der Jugendlichen – etwa fünf bis zehn Prozent der Tatverdächtigen – begehe mehrere, zum Teil auch schwerwiegende Straftaten.

Diese sogenannten „Intensivtäter“ seien meist von komplexen Problemlagen betroffen, dazu gehören beispielsweise soziale Benachteiligung, Gewalterfahrungen in der Familie, Schulprobleme, Substanzmissbrauch und ein falscher Freundeskreis. Deshalb sei die kriminalpräventive Arbeit besonders wichtig.

Kriminelle Jugendliche in Kiel: Anteil besonders hoch

Ein Blick in die Statistiken zeigt in Kiel ein deutliches Problem. Unter den 7480 Tatverdächtigen waren im vergangenen Jahr 323 Kinder und 716 Jugendliche. Das entspricht einem Anteil von 13,8 Prozent, was dem Landesdurchschnitt entspricht. Bemerkenswert ist aber: Allein die Gruppe der 14- bis 18-Jährigen stellt mehr als neun Prozent der ermittelten Tatverdächtigen in der Landeshauptstadt, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung gerade einmal gut drei Prozent beträgt, heißt es in der Statistik für Kiel.

„Dieser überdurchschnittlich hohe Anteil wird bereits seit Jahren festgestellt und ist vor allem mit der entwicklungstypischen Phase junger Menschen zu erklären“, sagt Polizeisprecher Björn Gustke. Über die Hälfte der tatverdächtigen Kinder und Jugendlichen in Kiel hat im vergangenen Jahr Diebstahl begangen, rund 20 Prozent Körperverletzung. Bei beiden Delikten verzeichnet die Kieler Polizei eine deutliche Zunahme in den vergangenen Jahren.

Um die Entwicklung einzudämmen, werden Ermittlungen gegen jugendliche Intensivtäter seit mehreren Jahren im Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion konzentriert bearbeitet. Außerdem werden bei den Polizeirevieren und -stationen Ermittlungen gegen Jugendliche von spezialisierten Jugendsachbearbeitern geführt, so Gustke.

Neumünster: Auffallend viele Betäubungsmitteldelikte bei Jugendlichen

Auch für die Polizeidirektion Neumünster bleibe die Jugendkriminalität ein Schwerpunkt polizeilicher Arbeit. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen an den Tatverdächtigen liegt in Neumünster zusammengerechnet bei 14,9 Prozent, im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 15,6 Prozent – und damit über dem Landesdurchschnitt von 13,8 Prozent. „Bei den Delikten dominieren die jugendtypischen Straftaten wie Ladendiebstahl, einfache Körperverletzungen und Betäubungsmitteldelikte“, sagt der dortige Polizeisprecher Sönke Petersen.

Eine massive Zunahme gab es im vergangenen Jahr in Neumünster bei Jugendlichen, die Betäubungsmitteldelikte begangen haben: Von rund 50 Fällen in den Vorjahren auf 81. „Das ist ein Kontrolldelikt“, sagt Petersen. Da der Innenstadtbereich von Neumünster im vergangenen Jahr zeitweise wegen der Zunahme an Kriminalität als „gefährlicher Ort“ ausgewiesen wurde, wurde auch mehr kontrolliert und es wurden somit auch mehr Fälle aufgedeckt. Ein Drittel der tatverdächtigen Kinder in Neumünster fiel durch Körperverletzung auf – ein steigender Trend in den vergangenen Jahren.

Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde fallen Kinder und Jugendliche immer öfter durch Körperverletzungen auf, gefolgt von Betäubungsmittelverstößen und Diebstählen. Im Kreis Plön sind es etwas mehr Diebstähle als Körperverletzungen.

