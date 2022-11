﻿Krise: Color Line stellt Frachtverbindung zwischen Kiel und Oslo ein

Dauerbaustelle Gutenbergstraße in Kiel: Verkehrsführung ändert sich erneut

Seit 2017 wird in der Gutenbergstraße in Kiel gebaut. Dabei ändert sich in regelmäßigen Abständen die Verkehrsführung. Nun müssen sich Auto- und Radfahrer erneut umstellen. Eine Sperrung wird aufgehoben, dafür wird ein anderer Straßenabschnitt gesperrt.