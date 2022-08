﻿Kritik aus der Politik an Aus für die Buslinie 60S in Kiel

Kiel. Die Entscheidung der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG), die Buslinie 60S bis zum 10. Oktober ausfallen zu lassen, sorgt in der Kieler Kommunalpolitik für Kritik. Die Fahrten bis zum Semesterstart der Fachhochschule Kiel (FH) auszusetzen, ist für die Sprecherin der FDP-Ratsfraktion für den ÖPNV, Annkathrin Hübner, "ein No-Go". Wie berichtet, hat die KVG entschieden, die Schnellbuslinie aufgrund von krankheitsbedingten Personalausfällen vorerst nicht einzusetzen. Dies sorgt auch für Unmut bei Studierenden und der Verwaltungsspitze der Fachhochschule.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Die Stadt darf die Mobilitätswende in Kiel nicht nur über Verdrängungsmechanismen und den Ausbau des Rad-Verkehrs gestalten. Vielmehr bedarf es attraktivere Angebote des ÖPNV. Das Angebot zu reduzieren, zu Zeiten, in denen es benötigt wird, ist schlicht kontraproduktiv", sagt Annkathrin Hübner. "Wir erwarten daher von der Verwaltungsspitze sowie von der KVG, alles dafür zu tun, dass die FH rechtzeitig von der 60S angefahren wird." Die FDP fordert außerdem, dass endlich geprüft werde, ob es vom Kieler Hauptbahnhof eine Fährverbindung zum Anleger Dietrichsdorf gebe könne und verweist auf einen Ratsbeschluss, der diese Prüfung vorsieht.

Junge Union und RCDS: Stadt vergisst Studenten auf dem Ostufer

Auch die Junge Union und der Ring Christlich-Demokratischer Studenten fordert, dass die Buslinie 60S sofort wieder eingesetzt wird. "Die Stadt vergisst Kieler Studentinnen und Studenten auf dem Ostufer", sagen Paul-Timo Glindhaus, Gruppenvorsitzender des RCDS Kiel, und die Kreisvorsitzende der Jungen Union Kiel, Antonia Grage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist nicht förderlich, dass die 60S nun erstmal die FH nicht anfährt“, so Paul-Timo Glindhaus: „Dass die FH scheinbar vergessen wird, ist ein schlechtes Zeichen. Es entsteht der Eindruck, dass die CAU im ÖPNV bevorzugt wird. Dies soll mitnichten so sein, auch die Studentinnen und Studenten an der FH haben ein Anrecht auf einen funktionierenden ÖPNV.“

Antonia Grage wirft Stadt und KVG vor, sich nicht für die Studentinnen und Studenten auf dem Ostufer zu interessieren und ein erhöhtes Aufkommen von Anreisen per Auto und die Verstopfung der Straßen zu provozieren. „Nachhaltig ist das nicht. Außerdem vergisst die Stadt zum wiederholten Male, dass vorlesungsfreie Zeit nicht bedeutet, dass die Studentinnen und Studenten drei Monate die Füße hochlegen: In dieser Zeit wird für Klausuren gelernt und Hausarbeiten geschrieben. Dafür braucht es die konstanten Anbindung an alle Hochschulstandorte in der Stadt – sowohl auf dem Ost- als auch auf dem Westufer.“