﻿Krönung von Charles III.: So können Sie in Schleswig-Holstein mitfeiern

Kiel/Hohwacht. Schleswig-Holstein im Krönungsrausch: Nicht nur die 1720 im Norden lebenden Briten werden am Sonnabend ihren neuen König Charles III. hochleben lassen. Auch etliche Norddeutsche werden am Vormittag die Krönungszeremonie live im Fernsehen verfolgen. Sechs Menschen verraten, wie der Tag noch britischer werden kann.

Absolute Fans des englischen Königshauses, von Queen Camilla, Prinz William und Co., sind Ilsa-Maria und Jens Wieberneit. Die Inhaber des Antiquitätengeschäfts „Antik Kiel“ in der Esmarchstraße kennen sich mit der Kunst des Teetrinkens aus. „Die Briten haben beim Tee eine jahrhundertealte Tradition“, sagt Jens Wieberneit. „Die Verarbeitung und vor allem die Versilberung der englischen Produkte sind einzigartig.“

Krönung von Charles feiern mit einer englischen Tea Time

„Beim Tee selbst nehmen Engländer großblättrigen losen Tee, der direkt in die Kanne kommt und mit nicht ganz heißem Wasser aufgegossen wird“, erklärt der Fachmann. Ein integriertes Sieb in der Kanne sorge dafür, dass anschließend kein Blatt in der Tasse lande. Für den zweiten oder dritten Aufguss steht eine zweite Kanne mit heißem Wasser bereit. „Deshalb gehören zu einem englischen Teeset auch immer vier Teile: eine Teekanne, eine Kanne für heißes Wasser, ein Milchkännchen und ein Zuckertopf.“

Ob die Milch vor dem Tee in die Tasse komme oder nachher, sei heutzutage egal. „Früher war das Porzellan extrem dünn“, erklärt Jens Wieberneit. „Deshalb kam zuerst die kalte Milch in die Tasse, damit sie durch den heißen Tee nicht springt.“ Ihren eigenen Tee hat das Ehepaar viele Jahre direkt aus England bezogen. „Von der Firma Fortnum & Mason“, sagt Ilsa-Maria Wieberneit. Aber inzwischen bekomme man den Tee auch hier in großen Kaufhäusern wie dem Alsterhaus oder dem KaDeWe.

Seltener Schatz: Ein Stück Kuchen von Camillas und Charles Hochzeit

Dass die beiden England-Fans sind, beweisen auch zwei seltene Schätze, die sie von den Royals besitzen. Zwei Drucke von Landschaftsaquarellen, die Charles 1993 auf seinem Landsitz Highgrove gemalt hat, und ein Stück Hochzeitskuchen in einer Metallbox von der Hochzeit von Charles und Camilla vom 9. April 2005.

Ilsa-Maria und Jens Wiebereit freuen sich riesig auf die bevorstehende Krönung von Charles III. „Den Früchtekuchen samt Kronendekoration haben wir schon längst fertig“, sagen sie und fügen lachend hinzu: „Wehe einer stört uns an dem Tag.“

Wer noch ganz auf die Schnelle nach England reisen möchte, kann das problemlos tun. Denn England ist ein Ortsteil der Gemeinde Nordstrand (Kreis Nordfriesland). Bürgermeisterin Ruth Hartwig-Kruse (SPD) sagt, dass es zwar keine speziellen Events zur Krönung geben werde, aber willkommen sei in England jeder. Sie wünscht Charles „als Kapitän der Monarchie und England“ alles Gute. „Möge er immer einen guten Kurs für sein Schiff finden, um es sicher durch diese stürmischen Zeiten zu führen.“

Public Viewing: Krönung von Charles III. live sehen

Das Deutsch-Britische Forum in Kiel will die Krönung mit vielen anderen Menschen gemeinsam feiern. „Dazu laden wir zum Public Viewing ins Studio in der Wilhelminenstraße ein“, sagt Vereinsmitglied Dennis Schneider (41). „The prince becomes a king“ lautet das Motto der Veranstaltung, die um 11.30 Uhr in der Bar beginnt. Der Eintritt ist frei.

Programm zur Krönung: Das ist in Großbritannien geplant Seit mehr als 70 Jahren gab es keine Krönung mehr in Großbritannien. Am Sonnabend wird Charles III. zum König gekrönt. Die wichtigsten royalen Highlights im Überblick: Die Feier beginnt am Morgen, wenn Charles und seine Frau Camilla mit der goldenen Kutsche vom Buckingham Palast zur Kirche fahren. Um 11 Uhr wird das Königspaar die Westminster Abbey durch das Hauptportal betreten. Um 12 Uhr wird der Erzbischof von Canterbury den neuen König salben und ihm die Edwardskrone aufs Haupt setzen. Charles wird damit offiziell König. Um 13 Uhr beginnt eine prunkvolle Prozession zurück zum Buckingham Palast. Gegen 14.15 Uhr zeigen sich König und Königin mit ihrer Familie auf dem Balkon. Am Sonntag ist ein Rockkonzert in Windsor geplant, das live übertragen wird. Laut BBC werden unter anderem Lionel Richie, Take That, Katy Perry und Andrea Bocelli erwartet. Im gesamten Königreich sind Lichtshows, Straßenfeste und Tee-Partys geplant. Der Palast hat zudem eine Internetseite veröffentlicht, auf der es Tipps für private Krönungs-Partys gibt: https://coronation.gov.uk/toolkit/

„Charles ist eine faszinierende Persönlichkeit. Gerade hat er vor dem Deutschen Bundestag noch einmal die enge Bindung zwischen unseren beiden Völkern betont“, sagt Schneider. Solche Vorbilder brauche es in diesen Zeiten.

England im Glas passt zur Krönung

„Ich freue mich für Charles“, sagt Martin Wesson (68) mit Blick auf die bevorstehende Krönung. „Er hat lange warten müssen.“ Wesson betreibt in Kiel den englischen Pub „Strongbow’s“. Klar hat er für die Krönung den perfekten Getränke-Tipp parat: Gin-Tonic. „Wir nutzen immer 4 cl Gin und der Kunde kann entscheiden, wie viel Tonic er nimmt“, sagt er. Für die Krönung empfiehlt er „Williams Chase Great British Extra Dry Gin“ und „Mediterranean Tonic Water“ von Fever-Tree.

„Im Slang heißt eine Standard-Bestellung G&T with ice and a slice – Gin und Tonic mit Eis und Zitrone“, sagt der Gastwirt. Aber heutzutage werde viel mehr angeboten als das Nullachtfünfzehn-Rezept. „Unser Pub hat jede Menge Kombinationen von über 40 Gins und vielen verschiedenen Tonics.“ Was die Queen gerne trank? „Sie war ein Fan von Gordon’s Gin & Tonic.“

England im Ohr im Kieler Plattenladen „Aftermath“

„Ich bin kein Royalist“, sagt Burkhard Sawallisch. Aber ein England-Fan sei er schon. Der Inhaber des Kieler Clubs „Palenke“ serviert seinen Gästen nicht nur englische Biere wie das Newcastle Brown Ale, sondern hat auch die passende Musik parat. In dem von ihm gegründeten Plattenladen „Aftermath“ am Kieler Knooper Weg laufen gerade die Songs der britischen Punk-Band Sex Pistols. Aber auch die Kings, The Undertones, The Streets und The Libertines legt er gern auf.

Am linken Oberarm hat sich Burkhard Sawallisch einst in England den Union-Jack – die Nationalflagge des Vereinigten Königreichs – als Tätowierung stechen lassen. Er liebt die Clubs in Großbritannien, die Musik, den FC Liverpool.

Die Krönung von Charles III. sieht er eher zwiegespalten. „Als die Queen in jungen Jahren im zerbombten England durch die Ruinen gegangen ist und den Mitmenschen Hoffnung gegeben hat – das war wichtig“, sagt er. Aber ob Charles künftig wichtig sein wird? Vielleicht sei es eher so: „Die Dänen haben Legoland, Frankreich Disneyland und die Engländer eben das Königshaus.“

Englische Tradition im „Genueser Schiff“ in Hohwacht

Very britisch geht es im „Genueser Schiff“ in Hohwacht zu und das nicht nur zur Krönung. Im Hotel, das für seine Küche bekannt ist, heißt es täglich: „It’s tea time“. „Den Afternoon oder Low-Tea hat die 7. Herzogin von Bedford, eine Zofe von Königin Victoria, erfunden“, sagt Hotelbesitzer Philipp Brandt (62). „Als die Königin die Gewohnheit übernahm, folgte die gesamte englische Oberschicht.“

„Genueser Schiff“: Küchenchef verrät sein Lieblings-Scones-Rezept Die perfekten Scones? Rainer Freund, Küchenchef vom Hotel „Genueser Schiff“, verrät sein Lieblingsrezept: 120 Gramm Butter und 50 Gramm Zucker mischen. Zusammen mit zwei Eiern mit dem Handrührer schaumig rühren. 500 Gramm gesiebtes Mehl, eine Prise Salz, 30 Gramm Backpulver unterheben. 250 Gramm Joghurt unterrühren. Den Backofen auf 170 Grad vorheizen. Teig in 50 Gramm Portionen teilen, Backförmchen buttern. Sconesteig in die Förmchen geben. Der Teig reicht für 16 bis 18 Stück. Auf einem Backblech in den vorgeheizten Ofen (mittlere Stufe) stellen. Einen halben Liter Wasser in einer Schüssel auf den Backofenboden stellen. Scones nach 15 Minuten mit Eigelb von einem Ei bestreichen und fünf Minuten weiter backen. Nadelprobe: Die Scones sind fertig, wenn an der Nadel kein Teig mehr haften bleibt. Dazu schmeckt Clotted Cream (eine Art Mascarpone) und Marmelade.

Im „Genueser Schiff“ werden zur Tea Time auf einer Etagere Sandwiches mit Roastbeef, Ei, Gurke und Räucherlachs serviert. Dazu gibt es Scones, Clotted Cream, hausgemachte Marmeladen, Kekse, Küchlein, ein Kännchen Tee und ein Glas Champagner.

„Für perfekte Scones haben wir lange herumexperimentiert“, sagt Küchenchef Rainer Freund (58). Häufig seien im Internet Rezepte zu finden, bei denen die englischen Maßeinheiten falsch umgerechnet seien. Für alle Backfans verrät er gerne sein Lieblingsrezept.