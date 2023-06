﻿KVG schränkt Busfahrplan ein: Kieler Baustellen erzürnen selbst die Grünen

Kiel. Die von der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) angekündigte Reduzierung des Fahrplans nach der Kieler Woche 2023 trifft auf breite Kritik bei den Ratsfraktionen. Die Grünen als neue stärkste Kraft im Rat fordern von der Stadtverwaltung, die Straßen nicht an so vielen Stellen gleichzeitig aufzureißen. Die SPD rügt, dass das Ostufer besonders stark von den Plänen betroffen sei.

Anfang der Woche hatte die KVG die Notbremse gezogen, weil die Umleitungsstrecken der zahlreichen Baustellen in der Stadt die Fahrzeiten derart verlängerten, dass sie nicht mehr im normalen Betrieb abgedeckt werden könnten. Allein durch die Großbaustelle auf dem Theodor-Heuss-Ring entstehen enorme Verspätungen. Deshalb werde der Fahrplan ab Montag, 26. Juni, eingeschränkt.

Rotstift für Busfahrplan: Kieler Grüne fordern Baustellenmanagement

Das löst Entsetzen unter Kiels Kommunalpolitikern aus. Es müsse „unbedingt nachgesteuert werden“, sagt Anke Oetken, Fraktionschefin der Grünen. „Dazu gehört zum Beispiel ein besseres Baustellenmanagement und ein gutes Konzept, an dem alle betroffenen Behörden und Ämter gemeinsam arbeiten.“ SPD-Fraktionschefin Christina Schubert bezeichnet die Ankündigung als „fatale Maßnahme“.

Nach jahrelangen Bemühungen, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, sei „es ärgerlich, diese Angebote wieder einschränken zu müssen“, so Schubert. „Denn wir wissen, dass die Angebote zuverlässig und bequem sein müssen, damit Menschen bereit sind, auf diesen Verkehrsträger umzusteigen.“ Sowohl SPD als auch Grüne sprechen sich dafür aus, weitere Busfahrer einzustellen.

Dabei hat die KVG die Belegschaft in den vergangenen Monaten bereits aufgestockt. Der aktuelle Engpass entstand aber durch die Ballung der Baustellen und die dadurch entstehenden Verlängerungen der Fahrzeiten. Ohne dieses Hindernis reicht die Personaldecke offenbar aus. Die Landeshauptstadt wiederum weist den Vorwurf zurück, die Bauarbeiten seien mangelhaft koordiniert.

Busverkehr wegen Baustellen eingeschränkt: Keine vergleichbaren Fälle in SH

„Baustellen sind in den meisten Städten, die ihre Infrastruktur in Schuss halten, Thema“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Kiel stehe nicht schlechter da als etwa Lübeck. In der Hansestadt wurde der Busfahrplan jedoch nie in dem Maße wegen Baustellen eingeschränkt. „Mir ist so etwas nicht bekannt“, sagt Lars Hertrampf, Sprecher der Stadtwerke Lübeck. Auch der Nahverkehrsverbund „Nah.SH“ kann auf Nachfrage keine vergleichbaren Fälle in Schleswig-Holstein nennen.

Laut Joachim Schack, Geschäftsführer der Landesgruppe Nord im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, tritt das Phänomen bundesweit durchaus mehrfach auf. Dass Baustellen sich verzögern und dadurch gehäuft gleichzeitig auftreten, könne aber auch an Lieferkettenproblemen der Baufirmen liegen. „Am Ende muss man den Mut haben, Maßnahmen zu verschieben“, so Schack. Das sei Aufgabe der Kommune.

Antonia Grage, stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende, findet deutliche Worte: „Schuld an dieser Misere ist auch das grottenschlechte Baustellenmanagement in der Stadt.“ Die KVG begründe die Fahrplanreduzierungen schließlich mit zusätzlichen Diensten und Fahrten wegen der Baumaßnahmen und Umleitungen in der Kieler Innenstadt. Darunter leide nicht nur der Busverkehr, sondern auch der Autoverkehr sowie Einsatz- und Rettungsdienste.

Mehr als ein Dutzend Linien im Busfahrplan der KVG betroffen

Die KVG sieht vor, mit ihrem Betrieb ab kommender Woche täglich bereits um 23.20 Uhr in den Nachtbetrieb zu wechseln. Darüber hinaus sind dann mehr als ein Dutzend Linien von Verkürzungen, Taktreduzierungen oder anderen Maßnahmen betroffen. Das stößt besonders in den östlichen Stadtteilen auf Ablehnung.

„Die Linien 11, 14, 15, 60S, 92S und Nachtbusse sind allesamt Buslinien, die das Kieler Ostufer betreffen. Die Menschen hier sind auf einen funktionierenden ÖPNV besonders angewiesen“, kritisiert Özgürcan Baş (SPD) aus Ellerbek. Mit solchen Einschränkungen seien sie nicht von einer verlässlichen Alternative zum Auto zu überzeugen.

