﻿Küstenschutz in SH: Digitale Küstenkarte soll Extremwetterereignisse simulieren

Kiel. Überschwemmte Ortschaften, Strände unter Wasser, reißende Wassermassen: Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Sturmfluten werden durch den voranschreitenden Klimawandel immer wahrscheinlicher. Bestes Beispiel ist die Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren. Auch für die schleswig-holsteinische Küste wird diese Entwicklung zur großen Herausforderung.

Um sich besser darauf vorzubereiten und präventive Maßnahmen zu ergreifen, geht in der Kiel-Region nun ein besonderes Projekt an den Start: Mithilfe vieler Daten soll eine digitale Küstenkarte entwickelt werden, mit der Sturmfluten und andere Wetterereignisse digital simuliert werden sollen. Was steckt dahinter?

Die Küstenkarte ist Teil eines umfangreichen Maßnahmenpakets der sogenannten smarten Kiel-Region. Die Kiel-Region umfasst die Stadt Kiel sowie die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde. Das Projekt „Smarte Kiel-Region“ wird vom Bund bis 2028 mit rund 15 Millionen Euro gefördert.

Kiel-Region: Digitale Küstenkarte soll Auswirkungen von Extremwetter simulieren

Es beinhaltet drei Handlungsfelder, in denen digitale Lösungen helfen sollen: smarte Mobilität, Quartiersentwicklung sowie Küsten- und Meeresschutz. Nach einer zweijährigen Konzeptphase haben die Projektverantwortlichen ein Strategiepapier vorgelegt, das von den beteiligten Kreisen und der Stadt Kiel abgesegnet wurde. Jetzt geht es in die Umsetzung – mit dabei ist auch die digitale Küstenkarte.

Die Vision: Mithilfe der Karte soll simuliert werden, was an Küstenorten bei bestimmtem Wetter passiert. Was geschieht zum Beispiel in Laboe, wenn eine Sturmflut auf Starkregen trifft und in starker Wind von Südwesten weht? Es wäre ein echter Durchbruch, um solche Szenarien genau einschätzen zu können und im Vorfeld Maßnahmen zu ergreifen.

Was die Karte im besten Fall auch können soll: Prognostizieren, was bei einer baulichen Veränderung passiert. Wenn also in der Nähe der Küste beispielsweise ein neues Haus gebaut wird, könnte die digitale Küstenkarte im Vorfeld aufzeigen, wie sich diese bauliche Änderung auf die Extremwetter-Szenarien auswirken könnte.

In einigen Großstädten werden solche Prognosen bereits bei großen städtebaulichen Änderungen durchgeführt, um abzuschätzen, wie sich der Bau auf den Wasserabfluss oder Lärm auswirkt. „Das haben noch nicht so viele für Küstenregionen gemacht, wir sind ziemlich vorne mit dabei“, sagt Jonas Dageförde, der die Projektkoordination für die Stadt Kiel bei der smarten Kiel-Region innehat.

Damit aus der Vision auch Realität wird, braucht es viele Daten, erklärt Dageförde. Benötigt werden geografische Informationen, also ein dreidimensionales Bild des untersuchten Küstenorts. Zudem braucht es Wasserstände, Wetterdaten, Beschaffenheit der Region, bauliche Veränderungen und viel mehr. Einige Daten gibt es schon, andere sollen im Rahmen des Projekts erhoben werden. „Die verschiedenen Daten miteinander sinnvoll zu verknüpfen, ist zentral, um Simulationen durchführen zu können“, sagt Dageförde.

Das steht im Strategiepapier Die Strategie der smarten Kiel-Region beinhaltet acht übergeordnete und integrierte Maßnahmen mit vielen einzelnen Projekten. Ein großer Teil des Konzepts ist die smarte Mobilität. Mithilfe digitaler Echtzeitdaten soll eine Verkehrsflussoptimierung in der Kiel-Region erreicht werden. Außerdem sollen Sensoren einen besseren Überblick über freie Parkplätze geben. Geplant ist zudem eine Mobilitäts-App für die Kiel-Region. Die Quartiersentwicklung ist ebenfalls zentraler Bestandteil des Konzepts. So soll beispielsweise ein Datenservice bei der klimafreundlichen Wärmeplanung in einzelnen Quartieren helfen.

Die Datenerhebung soll im Rahmen des Projekts auch mithilfe der Bevölkerung passieren. Denkbar sind Sensoren, die Menschen an ihrem privaten Boot anbringen. Geplant ist auch eine Plattform, wo Menschen regelmäßig Fotos von der Küste hochladen können, um so aufzuzeigen, wie sich die Gegebenheiten mit der Zeit verändern.

Digitale Küstenkarte soll transparent für alle sein

„Das Datensammeln ist die Basisarbeit“, sagt Ulrike Schrabback, Geschäftsführerin der Kiel-Region. Man müsse dabei auch innovativ sein und das Modell mit immer mehr Daten füttern. Wie erfolgreich die digitale Küstenkarte also wird, ist heute noch unklar. „Wir werden natürlich nicht in kürzester Zeit jedes Szenario simulieren können“, sagt Dageförde. „Aber wir werden immer einen Schritt weiterkommen.“

Eines ist den Projektverantwortlichen dabei wichtig: Die Küstenkarte soll nicht im stillen Kämmerlein für einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickelt werden. Die ganze Bevölkerung soll mit einbezogen werden, die Karte transparent für alle sein. Mit dem Land Schleswig-Holstein arbeitet die Kiel-Region dabei auch zusammen. Alles mit einem Ziel: Die Küste in Zukunft zu schützen.