﻿Kulinarische Kolumne: Die Hoffnung steckt im Pizzarand

Im kulinarischen Alltagsleben gibt es viele Erscheinungen, die Appetit machen – und ebenso viele, die ihn verderben. Oliver Stenzels Kolumne „Essecke“ rückt sie in den Mittelpunkt. In dieser Folge geht es um ein Stück Hoffnung im Pizzarand.

„Sage mir, was Du isst, und ich sage Dir, was Du bist“, behauptete einst der französische Gastrosoph Jean Anthelme Brillat-Savarin. Wenn ich mit dieser These im Sinn den Deckel unserer Mietshaus-Mülltonne anhebe, weiß ich, dass meine Nachbarn vor allem eines sind: Pizza-Fans. Ist die Tatsache, dass die Kartons des Poi hier zahlenmäßig klar vorne liegen, ein Zeichen dafür, dass sie authentische Menschen sind? Schließlich ist Poi die Abkürzung für „Pizza Originale Italiana“. Und bin ich womöglich ein verspielter Esser, weil ich hier zuweilen einen Karton der Schnellrestaurantkette Domino’s entsorge?

Der Cheesy Crust ist wie die Feile im Gefängnisbrot