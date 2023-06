﻿Kieler Kulturausschuss: Alle vereint gegen die AfD

Kiel. Mit der bisherigen Harmonie im Kulturausschuss der Kieler Ratsversammlung ist es offenbar vorbei: Was sich im Vorfeld durch das Gerangel um den Vorsitz des bislang als wenig kontrovers bekannten Gremiums bereits angedeutet hat, bestätigt sich bei der ersten Sitzung der laufenden Wahlperiode am Dienstagabend. Nicht zuletzt, weil sich die AfD dort in neuer Rolle präsentiert.

Deren Vertreter im Ausschuss, Fabian Voß, gibt sich zwar mit einem Platz zwischen SSW und CDU statt am Kopf der zu einem Rechteck aufgestellten Tische im Forum Baukultur zufrieden, zeigt sich für einen AfD-Vertreter jedoch ungewöhnlich aktiv. Denn in der abgelaufenen Wahlperiode war die Fraktion der Alternative für Deutschland kaum durch Wortmeldungen in Erscheinung getreten.

Vorsitz im Kieler Kulturausschuss: AfD behält das Vorschlagsrecht

Als sei das zu erwarten gewesen, wird das Selbstverständliche zu Beginn der Sitzung in neuer Zusammensetzung nach der Kommunalwahl extra betont: „Ich werde darauf achten, dass wir hier so konstruktiv wie immer zu Lösungen kommen“, sagt Dirk Scheelje von den Grünen. Obwohl er nicht Vorsitzender ist, sondern erster Stellvertreter, werde er die Sitzungsleitung absehbar dauerhaft übernehmen.

Tatsächlich liegt das Vorschlagsrecht für den Vorsitz bei der AfD – die war mit ihrem Kandidaten Fabian Voß bei der Wahl in der Ratsversammlung vor drei Wochen jedoch gescheitert. Die anderen Fraktionen hatten es abgelehnt, Voß ihre Stimmen zu geben. Der Posten bleibt deshalb unbesetzt. Das Vorschlagsrecht und das Recht der Ratsleute, frei zu wählen, konkurrierten in diesem Fall miteinander, so Scheelje weiter zum Auftakt. Das sei zu respektieren.

Dass es sich nicht um eine Sitzung des Kulturausschusses wie jede andere handelt, zeigt sich etwa an einer dünnhäutigen Diskussion um einen sonst gewöhnlichen Tagesordnungspunkt wie den Jahresbericht des Stadtarchivs. In seiner Einführung bittet Institutsleiter Johannes Rosenplänter um Rückenwind der Ausschussmitglieder.

Rosenplänter: „Demokratie ist einer Bedrohungslage ausgesetzt“

„Die Demokratie ist auf allen Ebenen einer Bedrohungslage ausgesetzt“, so Rosenplänter. Ihm zufolge haben Verschwörungserzählungen vom rechten Rand das Potenzial, die Verfassung zu verhöhnen. „Daraus ergibt sich ein Auftrag für uns. Wir möchten mit unserer Arbeit den Menschen die Möglichkeit geben, wieder an Urteilsfähigkeit zu gewinnen. Denn sie müssen allzu einfachen Geschichtserzählungen etwas entgegensetzen können.“

Daraufhin meldet sich Fabian Voß zu Wort. Er sagt direkt an Rosenplänter gerichtet: „Die Urteilsfähigkeit der Bürger ist eingeschränkt? Das ist eine überhebliche Unterstellung.“ Das wiederum ruft sechs Ausschussmitglieder auf den Plan, die für Rosenplänter in die Bresche springen. „Das war ein mehr als angebrachtes Eingangsstatement bei der politischen Landschaft heutzutage“, sagt etwa Bettina Aust, Grünen-Ratsfrau und Stadtpräsidentin.

Andreas Ellendt (CDU) verweist darauf, dass Geschichte sich wiederholt, wenn das Wissen um die Fehler der Vergangenheit verloren geht. „Wir müssen nur nach Osten schauen, wo Demokratien ausgehöhlt werden.“ Als Dirk Scheelje in dem Zusammenhang auf das vergangene Wochenende verweist, sieht Fabian Voß das als Seitenhieb auf die Wahl eines AfD-Kandidaten zum Landrat des Kreises Sonneberg in Thüringen.

Trotz AfD-Ablehnung fallen alle Beschlüsse mit Mehrheit positiv aus

„Ich meine damit das, was in Russland passiert ist“, entgegnet Scheelje trocken auf die Nachfrage, die von vielen als entlarvend aufgefasst wird. Auch in anderen Fragen entstehen „Alle gegen Voß“-Situationen. Etwa als es um die Kofinanzierung von zwei Projekten der den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung für zusammen knapp 180 000 Euro durch die Landeshauptstadt geht.

„Ich sehe die Förderung von parteinahen Stiftungen kritisch“, so Voß, der am Ende dagegen stimmt. Unter anderem Sönke Klettner (SPD) hält dagegen: „Wir können froh sein, dass die Stiftung diese geförderten Projekte für die Stadt an Land zieht.“ Am Ende fallen alle Beschlüsse trotz AfD-Ablehnung mit Mehrheit positiv aus.

