Frieda Heintze wird in diesem Jahr 18 und kriegt wie alle Gleichaltrigen vom Bund Kulturangebote im Wert von 200 Euro geschenkt. Doch für Frieda und andere Jugendlichen aus Kiel ist das Programm namens Kulturpass enttäuschend.

Kiel/Kronshagen. Die Idee ist gut, aber die Umsetzung lässt viele Fragen offen: Mit dem Kulturpass schenkt der Bund allen Jugendlichen in Deutschland, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern, 200 Euro für Kulturveranstaltungen. Das Budget können die Jugendlichen über die Kulturpass-App einlösen. Doch bei der Zielgruppe in Kiel kommt das Angebot noch nicht überall gut an: „Ich denke, dass das ein Programm mit sehr viel Potenzial ist, aber ich finde hier absolut keine passenden Angebote“, sagt Frieda Heintze, 17-jährige Schülerin, die sich die Kulturpass-App gleich beim Start am 14. Juni heruntergeladen hatte.