﻿Warum Künstlerin Susann Nocent ihre Fotografien spiegelt

Susann Nocent aus Uetersen zeigt ihre Fotografien bei „Kunst an der Ecke“ der Kieler Nachrichten. Sie erklärt, was das Besondere an ihren Werken ist.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket