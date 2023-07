Astrid Krömer liebt Motive aus Kiel

Kiel. Die Werke von Astrid Krömer sind vor allem Eines: Ein wuchtiges Zusammenspiel von Farben mit großem Wiedererkennungswert. Seit 25 Jahren hat sie ein Atelier in der Wischhofstraße, von dem sie einen guten Blick auf die Schwentine hat. Dort malt sie mit Vorliebe Kieler Landschaftsbilder in vielfältigen Farben von diversen Motiven der Stadt. Nun stellt sie für sechs Wochen sechs ihrer Bilder in der Kunst an der Ecke in der Fleethörn bei den Kieler Nachrichten aus.

Kunst an der Ecke in Kiel: Astrid Krömer lässt gerne die Farbe fließen

Besonders der ungewöhnliche Blick sei ihr wichtig. „Ich bin frei in der Malerei, ich male nicht jedes kleine Detail“. Ihre Bilder beschreibt sie selbst als illustrativ mit vielen Hell- und Dunkelkontrasten. Wolkenformation und das Wasser sind bei ihr häufig gewählte Motive. „Ich lasse gerne die Farbe vorher fließen“, sagt sie über ihre Arbeit mit Acryl. Zudem malt sie auf dem Untergrund der Leinwände mit Kohle, wobei diese Zeichnungen im Endprodukt oft stehen bleiben. Zwei Bilder der Ausstellung sind ebenfalls in ihrem selbst erstellten Kalender für 2024 zu finden. Auch das Werk „Der Bootshafen“, das eines ihrer Lieblingsbilder ist, präsentiert Astrid Krömer stolz in der Kunst an der Ecke.

