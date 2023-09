﻿Die Kunst der Blumengestaltung: Für Männer markant, für Frauen eher lieblich

Kiel. Blumen bringen Farbe und Freude ins Leben. Sven Kolberger, Inhaber vom Kieler Blumenstudio Kolberger und Bezirksstellenleiter des Fachverbands Deutscher Floristen Nord, erklärt, was einen Strauß vom Profi ausmacht, welche Trends es gibt und wie die Branche sich um Nachhaltigkeit bemüht.

Wie sollte der perfekte Blumenstrauß aussehen?

„Der perfekte Blumenstrauß weist eine Kombination aus Frische und Qualität der Ware, einem frischen Anschnitt und einer sauberen Bindetechnik auf“, sagt Sven Kolberger. Die Auswahl der Blumen richtet sich nach individuellen Vorlieben. Die Erfahrung des Floristikmeisters ist: Für Männer dürfen es gerne markante, robustere Sträuße in klaren Farben sein. Für Frauen werden meist lieblichere Kombinationen aus zarteren Blumen und Farben gewünscht.

Lässt sich bei der Gestaltung ein aktueller Trend ausmachen?

Geschmäcker sind verschieden. Ein Trend lässt sich daher weniger an einzelnen Blumen ausmachen, sondern daran, wie der Blumenstrauß gestaltet ist. „Momentan sind locker und luftig gebundene Sträuße mit Wiesenblumen gefragt“, sagt Kolberger. Die Zusammenstellung ist abhängig von der Jahreszeit. Oft sei es eine besondere Farbkombination, die überwiegt, so der Floristikmeister: „Jetzt im Herbst sind Sträuße in Gelb- und Orangetönen begehrt, kombiniert mit einem frechen Pink oder feurigen blau-violetten Ansätzen.“

Kennt die Blumenvorlieben der Kundinnen und Kunden: Sven Kolberger, Floristikmeister und Bezirksstellenleiter des Fachverbands Deutscher Floristen Nord e. V. © Quelle: Gritje Lewerenz

Wer kauft eher Blumen: Männer oder Frauen?

In seinem Blumenstudio halte sich das die Waage, sagt Kolberger. Einen Unterschied gibt es aber: Männer kaufen Blumen eher, um sie zu verschenken. Frauen nehmen gerne Blumen mit, um sich selbst eine Freude zu bereiten. Ein Trend: Seit einigen Jahren erlebt der Floristikfachmann immer häufiger, dass Frauen auch Blumen zum Verschenken an einen Mann bestellen.

Angehende Floristen zeigen ihr Können Florist ist ein dreijähriger Lehrberuf mit guten beruflichen Zukunftsaussichten. Wie sich Blumen und Gräser kunstvoll gestalten lassen, zeigen angehende Floristinnen beim Leistungswettbewerb „Best of Floristik“ im Sophienhof in Kiel (1. OG, Übergang zum Holstentörn) noch bis zum 30. September. Thema des in diesem Jahr zum 27. Mal in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Deutscher Floristen (FDF) Nord und dem RBZ am Schützenpark ausgetragenen Wettbewerbs ist „Color up your Life!“.

Welche Schnittblume ist besonders haltbar? Welche ist besonders kompliziert?

Für den Fachhandel bestimmte Blumen wie Rosen, Lilien oder Chrysanthemen sind extra für eine lange Haltbarkeit in der Vase gezüchtet. „Eine Schnittrose ist bei richtiger Pflege durchaus sieben bis 14 Tage haltbar“, versichert Kolberger. Problematischer sieht es bei Frühlingsblumen wie Tulpen aus. Die an Temperaturen von 10 bis 15 Grad Celsius gewöhnten Blumen blühen in den wärmeren Wohnungen schneller durch. Ein Tipp vom Profi: Tulpen und Co. über Nacht in einen kühleren Raum stellen, damit sie sich erholen können.

Gibt es eine Bestsellerin unter den Schnittblumen?

Welche Blume besonders gefragt ist, ist jahreszeitabhängig, erklärt Kolberger. Im Frühjahr und Sommer sind es Tulpen, im Spätsommer Sonnenblumen, im Winter Amaryllis. „Über das Jahr verteilt ist die am häufigsten verkaufte Blume aber sicherlich die Rose – in allen Farbvarianten.“

Spritzmitteleinsatz, lange Transportwege, hoher Wasser- und Energieverbrauch: Zuchtblumen stehen oft in der Kritik. Wie ist es um die Nachhaltigkeit in der Branche bestellt?

Das Umdenken finde längst statt, sagt Kolberger. Er ist Mitglied im Verein Nordfreun.de, einem Verbund regionaler Produzenten und Händler. Wo immer es möglich sei, greife der Floristiker auf regionale Ware zurück. Ergänzt wird das Sortiment mit Fairtradeware aus dem globalen Süden und zertifizierter Ware aus Holland. Zum schonenden Umgang mit Ressourcen gehören für das Kieler Blumenhaus auch Schritte wie die Nutzung von Recyclingpapier, der Einsatz von Elektromobilität oder die Weiterverwendung des Vasenwassers zum Pflanzengießen. Einen Punkt hebt Kolberger hervor: „Im Gegensatz zur Discounterware werden Blumen bei uns nur nach Bedarf gekauft, um Ausschuss zu vermeiden.“

