﻿Kunst in Kiel: Ein Anfang für mehr große Werke im öffentlichen Raum?

Kiel. Ein großes Kunstwerk als kleiner Anfang? Mit der offiziellen Eröffnung des 41 Meter breiten und 13 Meter hohen Fassadenbildes von Piotr Nathan an der Bahnhofsstraße könnte der Weg geebnet sein für weitere großformatige Kunst im öffentlichen Raum. Denn der finanzielle Topf des städtischen Kunstbeirates ist gut gefüllt.

Knapp 1,5 Millionen Euro sind laut Bürgermeisterin Renate Treutel verfügbar. „300 000 bis 400 000 Euro jährlich fließen in den Topf. Es hat sich ein wenig angestaut“, berichtet sie. Im Beirat sind Kunstexperten, Politik und Verwaltung vertreten. Sie beraten über den Einsatz der Mittel. Die Realisierung am City-Box-24-Gebäude an der Bahnhofsstraße kostete 90 000 Euro.

Kunstbeirat Kiel stellt sich breiter auf

Die neuformatierte Version des Kunstwerks von Piotr Nathan, Professor an der Muthesius Kunsthochschule, beruht auf dem Kunstwerk „Signal – auf einmal hatte ich einen Schuss in der Milchkanne“, mit dem er bereits 2018 den städtischen Wettbewerb für ein Fassadenbild zum 100. Jahrestag des Kieler Matrosenaufstandes gewonnen hatte.

Um künftig weitere Wettbewerbe ausloben zu können, will der städtische Kunstbeirat auch personell nachjustieren. „Die Wettbewerbe sind arbeitsintensiv, weshalb wir dafür eine neue Stelle schaffen wollen“, sagt Peter Kruska, Vorsitzender des Kunstbeirats, der auch mit zusätzlicher Expertise erweitert werden soll.

Weitere Gebäude für großformatige Kunst in Kiel gesucht

Und dann braucht es natürlich neben den Kunstwerken auch die passenden Gebäude. „Wir möchten andere Besitzer und Besitzerinnen von Immobilien ebenfalls ermuntern, sich bei uns zu melden, wenn sie große Flächen im Kieler Stadtgebiet künstlerisch gestalten lassen möchten“, sagt Kruska.„Die Umsetzung hier ist werthaltig und eindrucksvoll. Es wäre gut, wenn das der Auftakt für mehr wäre“, ergänzt Treutel.

Für mindestens drei Jahre wird das Fassadenbild an der Bahnhofsstraße hängen. Mehr als 250 Gemälde, die als Druckvorlagen dienten, sollen im Laufe des Jahres in dem Gebäude eingelagert werden, um schließlich über eine Stiftung für einen guten Zweck versteigert zu werden.