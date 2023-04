﻿Scherben bringen Glück in Gaarden

Zu welch beeindruckenden Ergebnissen ein Scherbenhaufen führen kann, zeigt sich derzeit auf dem Vinetaplatz in Gaarden. Das Schönste daran: Es handelt sich um Kunst zum Mitmachen.

Gaarden. „Scherben bringen Glück“, sagen sich die Künstlerinnen Ju Hyun Lee und Julia Hartmann. Nach dieser Devise bitten sie noch bis zum kommenden Sonnabend auf den Vinetaplatz, wo Kreative und alle, die es werden wollen, Mosaike anfertigen können. Herauskommen soll eine Ausstellung mit fast 500 Unikaten.

50 000 Euro lässt sich das Kieler Rathaus die Förderung sogenannter interventionistischer Kunst im öffentlichen Raum des Stadtteils Gaarden kosten. Erstmals wurden diesmal statt einer großen Aktion mehrere kleinere Projekte ausgewählt. Gleich zum Start gibt es nun eine Initiative, die sich nicht nur einmischt in den Alltag auf dem Vinetaplatz, sondern auch dazu ermuntert, sich selbst einzumischen.

Kunst in Gaarden durch Mitmach-Mosaike

Zum Auftakt am Freitag hielt sich das Mitmachen allerdings noch im Rahmen. Viele Passanten blieben zwar stehen und fanden bewundernde Worte für die 30 mal 30 Zentimeter kleinen Kunstwerke, die unter ihren Augen entstanden. Mut zum Mitmachen zeigten aber nur wenige. Was wohl auch damit zu tun hatte, dass neben den beiden Initiatorinnen mit Lennart Holzborn, Jan Grollmuß und Robert Barsuhn drei weitere Künstler am Tun waren und deren Arbeiten dann doch ein bisschen Respekt einflößten.

Die ersten Mosaike sind schon dran, insgesamt bieten drei dieser Schaulästen Platz für 480 Mosaike. © Quelle: Martin Geist

So wild sei es aber im speziellen Fall auch wieder nicht, meint Julia Hartmann, die als Keramikerin am intimsten mit der Materie zu tun hat. „Man kann die Scherben nach Farben, Flächen oder Formen anordnen oder Motive wie Blumen oder Tiere legen“, nennt sie einige Grundsätze, die jeder und jede irgendwie umsetzen kann.

486 Mosaike solleb bei Kunst in Gaarden entstehen

Immerhin 15 Mosaike entstanden am ersten Nachmittag, und allesamt zeigten sie, was die Fachfrau mit ihren Worten gemeint hatte. Mal geht es symmetrisch strukturiert her, mal entfaltet sich ein Spiel mit Farben, mal sprießt eine Blume inmitten eines sonst eher zurückhaltend beklebten Quadrats.

„Übung macht den Meister“, ermuntert Julia Hartmann dazu, es selbst zur versuchen. Und sie ist überzeugt, dass in den meisten mehr Talent steckt, als sie für möglich gehalten hätten.

Platz für Kreativität gibt es auf dem Vinetaplatz genug. In den Räumen der Ateliergemeinschaft „Casablanca“ hat das Kunst-Quintett bereits drei jeweils neun Meter lange Schaukästen gefertigt, die einem langgezogenen Satteldach gleichen und zusammen 486 Mosaik-Tafeln aufnehmen können.

Kunst in Gaarden wird bis Ende Juni ausgestellt

Die ursprüngliche Idee, dass alle ihr eigenes Geschirr, Steingut oder Porzellan mitbringen und vor Ort zertrümmern, hat das kleine Kollektiv unterdessen aufgegeben. „Das war uns zu unsicher“, nennt Malerin Ju Hyun Lee den Grund. Mitgebracht werden darf jedoch trotzdem etwas, nur die Scherben produzieren die Verantwortlichen abends selbst.

Glück mit Scherben kann bis einschließlich Sonnabend, 22. April, jeden Tag von zwölf bis 16.30 Uhr auf dem Vinetaplatz gesucht und gefunden werden. Nachdem zum Start die Gaardener Formation „Fusion Talks“ Musik mit feinem Elektro-Sound gemacht hatte, gibt es am letzten Tag ein Konzert mit der vorzüglichen Kieler Percussion Band „Bumm Bumm Orchestra“.

Die bis dahin entstandenen Mosaike werden dann bis zum 30. Juni auf dem Vinetaplatz ausgestellt. Am Ende werden sie in einer großen Mitnahmeaktion unter die Leute gebracht. Und wer mag, darf dabei selbstverständlich sein eigenes Werk mit nach Hause nehmen.