﻿Festung Friedrichsort: Hier zeigen Keramiker und andere Künstler ihre Werke

Festung Friedrichsort

Auch in diesem Jahr präsentieren wieder zahlreiche Kunsthandwerker ihre Ergebnisse in der Festung Friedrichsort.

Sommermarkt in der Festung Friedrichsort direkt am Falckensteiner Strand in Kiel: Das bedeutet ganz viel Kunst am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 17 Uhr. Das wird geboten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket