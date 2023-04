﻿Ladung zu hoch: Wasserschutzpolizei verhinderte Havarie im Ostuferhafen

Der Kieler Hafen verzeichnet seit Jahren wachsende Zahlen beim Güterverkehr. Seit 2005 ist der Umschlag von 4,5 Millionen auf 7,7 Millionen Tonnen gestiegen. Für das Revier der Kieler Wasserschutzpolizei bedeutet das eine Menge Arbeit. Bei einer Kontrolle am Mittwoch gab es einige Überraschungen.

Kiel. Der Ostuferhafen in Kiel ist das Herz des Hafens. Fast jede zweite der 7,7 Millionen Tonnen Güter wanderte dort über die Rampen und Kaimauern. Für die Wasserschutzpolizei bedeutet dieser Umschlag auch viel Arbeit. Wie wichtig das ist, zeigen die unregelmäßigen Schwerpunktkontrollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Den will ich auf der Waage haben“, sagt Polizeihauptkommissar Lasse Lüthje. Gemeint ist ein Kleintransporter des Typs Sprinter, der da in der Nachmittagssonne aufs Hafenvorfeld des Ostuferhafens rollt und dem Fachdienstleiter der Wasserschutzpolizei Kiel sofort ins Auge fällt.

Der litauische Fahrer öffnet die Türen. Der Wagen ist bis unter das Dach voll mit Handwerkerbedarf. Eine Diskussion mit den Polizisten lohnt nicht. Der Fahrer kann nicht schlüssig belegen, wie viel sein Fahrzeug wiegt.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Deshalb geht es mit Polizei-Eskorte zur Fahrzeugwaage im Hafengelände. 5500 Kilogramm zeigt die Leuchtanzeige der Waage. „Das erleben wir immer wieder“, so Lüthje. Für den Fahrer gibt es eine Anzeige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kleintransporter oft zu schwer

Alle Kleintransporter, die an dem Nachmittag gestoppt werden, sind zu schwer. Die 5,5 Tonnen statt der erlaubten 3,5 Tonnen bleiben aber unübertroffen. „Das hier ist immer ein bunter Strauß“, sagt Lüthje beim Blick auf die Lastwagen, die da aufgereiht im Ostuferhafen stehen.

Ladungssicherung, Gefahrgut und auch Lenkzeiten sind die Schwerpunktthemen. Auch an diesem Mittwoch haben die neun eingesetzten Frauen und Männer der Wasserschutzpolizei Kiel keine echte Ruhepause.

Die Schwerpunktkontrolle wurde genau in die Zeit der Abfertigung der Litauen-Fähre von 15.30 bis 20.30 Uhr gelegt. 60 Fahrzeuge kontrollieren die Einsatzkräfte. Dabei geht es nicht nur darum, die Kieler Straßen vor unsicheren Transporten zu schützen.

„Auch an Bord können Verstöße schlimme Folgen haben“, sagt Lüthje. Wenn sich beispielsweise Schwergut von Lastwagen löst und auf dem Ladedeck verrutscht, droht der Fähre ein hohes Risiko für die Stabilität.

Schwertransport wäre fast gegen Einfahrtstor gefahren

Wie bestellt rollt kurz vor Ende der Kontrolle ein litauischer Schwertransporter aufs Hafenvorfeld und will zum Kai. „Halt!“, ruft ein Beamter und rennt vor die Zugmaschine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der mit zwei Traktoren eines US-Herstellers beladene Transport soll nach Litauen und will durchs Gate, das Hafentor am Ostuferhafen. Wäre der Transporter weitergerollt, hätte es ein unschönes Geräusch gegeben. Der zweite Traktor auf dem Anhänger ist elf Zentimeter höher als erlaubt. Er wäre mit voller Wucht gegen das Einfahrtstor gefahren.

Der Fahrer glaubt es zunächst nicht. Dann wird in die Ladepapiere geschaut und gerechnet. Statt 4,20 ist er 4,31 Meter hoch. Der Fahrer spricht auch kaum deutsch und ruft seinen Spediteur an. Das Telefon reicht er gleich an die Beamten weiter.

Kurz und knapp kommt dann die Belehrung. Die Höhe ist nicht zugelassen, und auch die Sicherung der Ladung reicht nicht aus. Die dünnen Spanngurte sind nur halbherzig um die Reifen gespannt.

Auch gebrochene Felgen werden entdeckt

Mit Polizeieskorte geht es am Gate vorbei durch ein Seitentor auf einen speziellen Warteplatz im Hafen. Dort landet auch noch ein BMW. Der Fahrer wollte eigentlich nur einen ukrainischen Freund zur Fähre nach Kiel bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch vor der Rückfahrt über den Ostring zur Autobahn stoppen ihn die Beamten im Hafen. Eine der Sportfelgen war gebrochen, das Fahrzeug nicht verkehrssicher. Im Laufe des Abends organisiert der Fahrer aber einen Ersatzreifen.

Lesen Sie auch

Die unregelmäßigen Schwerpunktkontrollen sprechen sich aber herum. „Das ist deutlich zu spüren. Die Verstöße beim Thema Sonntagsfahrverbot sind deutlich zurückgegangen“, so Lüthje. Vertrauen ist gut, Kontrolle aber eben doch besser.