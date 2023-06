Lageplan zur Kieler Woche 2023: Wo finde ich was?

Kostenfrei bis 16:23 Uhr lesen

Neues Sportangebot in Kiel

Ein Mix aus Boxen, Ringen & Co – das ist Maximum Martial Arts. Die Sparte ist neu in der Neumühlen-Dietrichsdorfer Sportvereinigung (NDTSV) Holsatia in Kiel. Mit rechtsradikalen Strömungen möchten die Verantwortlichen nichts zu tun haben.