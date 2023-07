﻿Übergriffe auf Zufallsopfer: Attacken bringen Täter in Psychiatrie

Kiel. Der obdachlose 54-Jährige, der im September 2021 und im Herbst 2022 zwischen Hörn, Hauptbahnhof und Holstenbrücke ein halbes Dutzend Zufallsopfer durch gewalttätige Übergriffe aus heiterem Himmel schockte, muss in eine geschlossene Anstalt. Am Ende eines sechstägigen Prozesses ordnete die 7. Große Strafkammer des Kieler Landgerichts die Unterbringung des Wiederholungstäters an.

Zuvor hatte ein psychiatrischer Sachverständiger die Voraussetzungen für die einschneidende Maßregel bestätigt: Der Angeklagte sei psychisch krank, von ihm seien auch künftig ähnliche Straftaten zu erwarten. Oberstaatsanwalt Alexander Ostrowski forderte in seinem Plädoyer die Unterbringung. Strafverteidiger Dirk Petersen stellte die Entscheidung ins Ermessen des Gerichts.

Der Angeklagte nahm das Urteil an: Die Unterbringung ist rechtskräftig

Der Angeklagte, der die Taten zum Auftakt des Prozesses im Kern gestanden hatte, nahm das Urteil nach kurzer Beratung mit seinem Anwalt an. Die Maßregel wurde unmittelbar danach rechtskräftig. Der bis dahin in der JVA Neumünster in U-Haft sitzende 54-Jährige wurde umgehend in das AMEOS Klinikum für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie Neustadt gebracht.

Gänzlich schuldunfähig handelte der Angeklagte laut Urteil in nur einem der ihm vorgeworfenen Fälle: Am Hörnbad hatte er im Oktober 2022 mit dem Ruf „Polizei“ Stehenbleiben! Aussteigen“ einen Autofahrer und seinen Sohn auf dem Beifahrersitz gestoppt. Wütend trat er auf die Stoßstange des Kleinwagens ein und demolierte die Frontscheibe (Sachschaden: 650 Euro) mit einer Lautsprecherbox, die er gerade erst in einer Obdachlosenunterkunft gegen eine Jacke eingetauscht hatte.

Radfahrerin leidet bis heute an psychischen Folgen des Überfalls

In allen anderen Fällen ging das Gericht von einer erheblich eingeschränkten Steuerungsfähigkeit aus, die den Strafrahmen milderte. So hatte der Mann eine Radfahrerin an der Hörn überfallen und Geld gefordert. Auf dem Radweg an der Bahnhofstraße packte er die 25-Jährige an der Schulter und schlug ihr ins Gesicht. Die Frau war zehn Tage krankgeschrieben und leidet bis heute an den psychischen Folgen.

Die verletzte Radfahrerin hatte bereits bei einem ersten Prozessanlauf im März vor dem Amtsgericht Neumünster ausgesagt. Demnach wirkte der Mann „total überdreht, verwirrt und aggressiv.“ Als ein Sachverständiger dem Angeklagten eine schwere Persönlichkeitsstörung bescheinigte, sah sich das Schöffengericht für das Verfahren nicht mehr zuständig.

Der seit sieben Monaten in U-Haft sitzende Mann räumte die Vorwürfe der fünf Anklageschriften weitgehend ein. Wie er vor Gericht mitteilte, verschrieb ihm ein Arzt vor Prozessbeginn wirksame Psychopharmaka. Seitdem habe er „richtig gute Laune“, teilt er mit. Möglicherweise begünstigte die positive Erfahrung seine Therapiebereitschaft.

Obdachloser berichtete von Frust, Alkohol und Gewalterfahrungen

Für seine Ausraster macht der Angeklagte Frust, Alkohol, Drogen und Gewalterfahrungen als Obdachloser verantwortlich. Laut Gutachten ist jedoch eine psychische Erkrankung Auslöser seiner scheinbar wahllosen Attacken auf fremde Menschen.

Der Angeklagte selbst sprach von einer Angststörung, zitierte seine behandelnden Ärzte mit den Begriffen Borderline und Psychose. Jetzt wird der 54-Jährige, der im Hauptbahnhof einen Lokführer mit einer Bierflasche bewarf und Polizeibeamte beleidigte und zu treten versuchte, wegen Rückfallgefahr zum Schutz der Allgemeinheit in einer geschlossenen Anstalt untergebracht.

Vierjähriger vor Lokal an der Holstenbrücke zu Boden gebracht

Nach Verweisung des Verfahrens ans Kieler Landgericht hatte die Staatsanwaltschaft noch weitere Anklagen wegen älterer Vorfälle vom September 2021 nachgereicht. Damals soll der 54-Jährige vor dem Lokal „Jan & Hein & Klaas & Pit“ an der Holstenbrücke einem spielenden Jungen einen Jutebeutel an den Kopf geschlagen haben. Der unverletzt gebliebene Vierjährige habe sich ihm „direkt in den Weg gestellt“, erklärte der Angeklagte.

Nur einen Tag vorher hatte der Obdachlose eine Passantin auf einer Sitzbank am Hörn-Ufer beim CAP mit geballter Faust bedroht, obszön beleidigt und unter Morddrohungen Geld gefordert. Schließlich hatte das Gericht noch einen Strafbefehl mit einzubeziehen, der eine juristisch komplizierte Zäsurwirkung mit sich brachte. So musste die Kammer zwei separate Urteile für die älteren und die jüngeren Taten fällen. Die beiden Freiheitsstrafen addieren sich auf genau vier Jahre.

