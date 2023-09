﻿Rollstuhlfahrer am Sophienhof von Pärchen beraubt

Kiel. Es geschah im März 2023 vor dem Sophienhof, am helllichten Tag und vermutlich im Blickfeld zahlreicher Zeugen: Ein halbseitig gelähmter Rollstuhlfahrer wartet gegen 14.30 Uhr am Hauptbahnhof auf seinen Bus. Da nähert sich eine Frau und fragt ihn nach Feuer. Als der Gehbehinderte verneint, fordert sie ihn auf, sein Smartphone herauszugeben.

Der Rollstuhlfahrer (34) reagiert „überrascht und verängstigt“, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft. Während der Lebensgefährte (39) der Täterin das Umfeld beobachtet, versucht der Rollstuhlfahrer durch Rückwärtsfahren zu flüchten. Vergeblich: Laut Vorwurf verfolgt ihn die Angeklagte in eine abgelegene Ecke am Sophienhof und packt ihn am Kragen.

Brennende Zigarette als Drohmittel eingesetzt

Ihre erneute Forderung nach Herausgabe des Smartphones bekräftigt die 44-Jährige, indem sie dem Rollstuhlfahrer laut Vorwurf eine brennende Zigarette vors Auge hält. Nach dem Strafrecht kann die glühende Kippe ein gefährliches Werkzeug sein, dessen Mitführen den Tatbestand des schweren Raubes begründet.

Demnach ist auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren zu erkennen, „wenn der Täter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt“. Wird dieser Gegenstand auch noch verwendet, steigt die Mindeststrafe sogar auf fünf Jahre.

Obdachlosigkeit und Suchtprobleme: Auch die Staatsanwältin befürwortet Bewährung

Die 10. Strafkammer teilte jedoch nach Verständigungsgesprächen mit der Staatsanwältin und den Verteidigern mit, man gehe hier von einem minder schweren Fall aus. Wegen der „geringen Beute“, vor allem aber wegen des offensichtlichen Drogenhintergrunds der Tat, einigten sich die Beteiligten auf bewährungsfähige Freiheitsstrafen.

Als Gegenleistung sollen die Angeklagten Geständnisse ablegen, sich beim Opfer entschuldigen, den Schaden ersetzen und Maßnahmen zugunsten einer positiven Zukunftsprognose nachweisen. Unter diesen Umständen können sich die Prozessbeteiligten für die Haupttäterin ein Jahr und neun Monate auf Bewährung, für den als Komplizen eingesetzten Lebensgefährten ein Jahr und sechs Monate vorstellen.

Zur positiven Sozialprognose gehört eine Wohnung

Die Kammer hielt sich offen, die in Aussicht gestellten Mittelwerte um jeweils drei Monate zu über- oder unterschreiten. Zu den ausgehandelten Bedingungen gehört auch der Nachweis einer Wohnung. Das Paar, das im Frühjahr wegen Obdachlosigkeit in einem „Shelter“ der Landeshauptstadt nächtigte, war schon wenige Stunden nach der Tat gefasst worden.

Beide sitzen seitdem in U-Haft. Die zum Verkauf bestimmte Beute – ein hochwertiges Handy – blieb jedoch verschwunden. Die Blutproben des Pärchens ergaben noch gut sechs Stunden nach dem Überfall mindestens 1,0 Promille. Darüber hinaus dokumentierten die Untersuchungen einen vielfältigen Drogenmix, unter dessen Einfluss beide handelten.

Heroin und „täglich eine bis anderthalb Flaschen Wodka“

Am Prozess nimmt eine medizinische Sachverständige teil. Nach dem vorläufigen Gutachten der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ist eine verminderte Schuldfähigkeit der Angeklagten nicht auszuschließen. Hintergrund des Raubes waren offenbar Armut, Obdachlosigkeit und Drogenabhängigkeit.

Beide Angeklagte behaupten, zur Tatzeit unter Entzugserscheinungen gelitten zu haben. Mangels Krankenversicherung hätten sie keine kostenlosen Ersatzdrogen mehr verschrieben bekommen. Die Frau will damals Heroin und „eine bis anderthalb Flaschen Wodka pur täglich“ konsumiert haben.

Mittäter will das Smartphone in der Altstadt versteckt haben

Beide machten vor Gericht deutlich, die sechsmonatige Untersuchungshaft habe ihnen gut getan. „Ich habe meine Konstitution wiederbekommen“, sagte der Angeklagte, der das geraubte Handy von seiner Lebensgefährtin übernommen hatte. Man habe es zur Finanzierung von Drogen verkaufen wollen, erklärte er. Doch dazu sei es nicht mehr gekommen: Das Smartphone habe er in der Altstadt nahe der Pumpe in einem efeubewachsenen Pflanzgitter versteckt.

Zur Verständigung gehört, dass die Angeklagten den Schaden von 800 Euro ersetzen. Bewährung ist bei Haftstrafen von einem Jahr und darüber nur bei positiver Sozialprognose möglich. Dazu gehört ein fester Wohnsitz. Die von der Diakonie betreute Angeklagte hat nach eigenen Angaben Aussicht auf eine Wohnung.

Der Prozess wird fortgesetzt, die Kammer hat zwei weitere Verhandlungstage terminiert. Bei der Fortsetzung will man den Rollstuhlfahrer und seinen Vater, der später am Tatort erschien, als Zeugen hören. Das Urteil könnte Mitte Oktober verkündet werden.

