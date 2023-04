﻿Therapie statt Strafe: Seriendieb (37) will teuflischen Kreislauf beenden

Auch in der Rossmann-Filiale in der Holtenauer Straße/Ecke Waitzstraße ging der 37-Jährige auf Diebestour.

Kiel. Die 26 Straftaten, die dem Drogenabhängigen zwei Jahre und sieben Monate Haft einbrachten, sind nur die Spitze des Eisbergs: So oft war der vielfach vorbestrafte Seriendieb innerhalb weniger Monate auf frischer Tat ertappt worden. Wie er selbst vor Gericht einräumt, liegt die Dunkelziffer seiner unentdeckten Diebstähle wohl deutlich höher.

„Ich war so oft in Haft, immer derselbe Kreislauf – da will ich jetzt raus“, erklärt der 37-jährige Kieler, warum er Rechtsmittel gegen seine jüngste Verurteilung eingelegt hat: In U-Haft habe er sich doch noch dazu entschlossen, eine Langzeittherapie anzutreten. In erster Instanz vor dem Amtsgericht hatte er die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt noch abgelehnt.

Inzwischen sei ihm klar geworden: „Ich muss irgendwas anders machen.“ Einfach so die Reststrafe abzusitzen, mache keinen Sinn. Deshalb wird jetzt in zweiter Instanz vor dem Kieler Landgericht verhandelt. Sein Verteidiger und sein psychiatrischer Gutachter, der ihn seit Jahren kennt, unterstützen den Sinneswandel.

Angeklagter verspricht: „Ich werde das durchziehen, egal wie“

Früher hörte der Angeklagte nur auf seine Mitgefangenen, die trotz Entzugsklinik wieder im Knast gelandet waren. „Geh bloß nicht da hin“, hätten ihm seine Kumpels abgeraten. „Das sind diejenigen, die es nicht geschafft haben“, erklärt ihm die Staatsanwältin. Der Vorsitzende der Berufungskammer kennt Beispiele für Therapie-Erfolge. Die Ratschläge scheinen anzukommen. Nun werde er „das durchziehen, egal wie“, verspricht der Angeklagte.

Die im Urteil aufgezählten Straftaten haben den Obdachlosen, der immer wieder bei Freunden in Kiel Unterschlupf fand, nach eigenen Worten „echt erschrocken“. Die Liste umfasst auch Gewaltdelikte wie Körperverletzung, räuberischer Diebstahl und massiver Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Diebstahl und Körperverletzung im Supermarkt: Mitarbeiter Ellbogen ins Gesicht gerammt

Einem Ladenmitarbeiter, der ihn auf geklaute Spirituosen ansprach, rammte der Angeklagte drei Mal den Ellbogen ins Gesicht. Völlig außer sich drohte er, dem Zeugen „aufzulauern“ und ihn „alle zu machen“. Sein Bedarf an Hochprozentigem summierte sich zu Heiligabend schon mal auf elf Flaschen. Daneben griff er bevorzugt zu teuren Parfüms für den Weiterverkauf.

Mit gewerbsmäßigem Diebstahl in Einkaufsmärkten bevorzugt im Raum Innenstadt, Hassee, Russee und Kronshagen finanzierte der ledige Mann ohne Schulabschluss dauerhaft Lebensunterhalt und Drogenkonsum. Oft ließ er dreistellige Warenwerte in seinem Rucksack und den Jackentaschen verschwinden.

Tatort Gablenzbrücke: Radfahrer zu Fall gebracht und geflüchtet

Bis der meist auf dem Fahrrad flüchtende 37-Jährige auf der Gablenzbrücke aus unbekannten Gründen einen anderen Radler beschimpfte und durch Schubsen zu Fall brachte. Der Zeuge zog sich bei dem Sturz auf den Bürgersteig Abschürfungen an der rechten Hand zu.

Der Angeklagte flüchtete, wurde festgenommen und rastete in Polizeigewahrsam aus. Er urinierte in die Zelle, brach den Wasserhahn des Waschbeckens samt Schlauch aus der Verankerung und wollte den herbeigeeilten Beamten damit „die Köpfe einschlagen“.

Bei Therapie-Abbruch muss er die Reststrafe verbüßen

„Jetzt hat er sich besonnen, das ist gut“, fasst ein psychiatrischer Sachverständiger seine Gespräche mit dem Angeklagten und die Testergebnisse zusammen. Der Gutachter sieht bei dem schon seit der Kindheit auffälligen Mann soziale Kompetenzen und endlich genügend Motivation für eine Erfolgschance, „aus dem Teufelskreis rauszukommen“.

Die Berufungskammer ordnet die Unterbringung des Angeklagten in einer geschlossenen Entziehungsanstalt an. Die Haftstrafe bleibt laut Urteil bestehen. Bricht er die Therapie vorzeitig ab, muss der 37-Jährige die Reststrafe verbüßen.