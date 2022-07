Die Landgangsbücke am Schwedenkai in Kiel ist mitten in der Hauptreisezeit ausgefallen. Passagiere für die Göteborg-Fähren der Stena Line müssen deshalb Umwege über das Autodeck in Kauf nehmen, um an Bord zu kommen. Immerhin: Die Reparatur der Gateway hat begonnen.

Kiel. Mitten in der Hauptreisezeit müssen Passagiere der Stena-Line-Fähre in Kiel lange Umwege in Kauf nehmen. Grund ist der Ausfall der Landgangsbrücke mit der hydraulisch verfahrbaren Gangway. Die Reparatur ist angelaufen.

Am Sonnabend war es an dem Bauwerk zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Hydraulikzylinder hatte den Betrieb eingestellt und dabei eine Reihe von Schäden an der 2010 gebauten Gangway verursacht. „Wir sind aktuell in der Schadensbegutachtung und können noch nicht abschätzen, wie lange die notwendigen Reparaturen dauern werden“, so eine Sprecherin des Hafens auf Anfrage.

Landgang abgesackt: Mobilkran sichert Gateway der Stena-Line-Fähre

Am Sonnabend war der abgesackte Landgang zunächst mithilfe eines Mobilkrans gesichert worden. Die Reederei reagierte sofort. „In der Zwischenzeit werden die Passagiere sicher und komfortabel über das Hauptdeck an Bord der Fähren gebracht, so dass ein reibungsloser Ablauf des Fährbetriebs von Stena Line gewährleistet ist“, teilt ein Sprecher der Reederei mit. Man sei mit dem Hafen in Abstimmung.

Aus Sicherheitsgründen müssen die Passagiere nun in kleinen Gruppen über die Heckrampe von Bord oder an Bord gehen. Dabei werden sie von Sicherheitspersonal begleitet.

Die Landgangsbrücke mit der hydraulisch verfahrbaren Gangway war 2010 speziell für die 240 Meter langen RoPax-Fähren "Stena Germanica" und "Stena Scandinavica" gebaut worden. Der Ausfall am Sonnabend ist der dritte Zwischenfall seither.

Stena-Line-Fähre: Es ist schon der dritte Ausfall der Brücke

Im Jahr 2011 rammte eine Stena-Frachtfähre den Ausleger und beschädigte ihn. Drei Jahre später trat erstmals der Defekt eines Hydraulikzylinders auf, weshalb die Brücke mehrere Tage ausfiel. Mit einem Kran wurde damals der Zylinder getauscht.

Mit den beiden Fähren können pro Tag bis zu 1300 Passagiere reisen, wobei der größte Teil mit Pkw und Bussen an und von Bord gelangt. Es kommen aber auch viele schwedische Tagestouristen, die zum Einkaufen in die Stadt und zum Citti-Park gehen. Für sie gibt es zum Glück in den Fähren Fahrstühle, mithilfe dener sie samt der Einkäufe vom Fahrzeugdeck in die Kabinendecks gelangen.