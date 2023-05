﻿Langzeitbaustellen in Kiel: Warum es zu Verzögerungen kommt und wann es besser wird

Kiel. Monatelange Verzögerungen an der Hofholzallee; die Baustellen in der Gutenbergstraße und im Königsweg sprengen ebenfalls den Zeitplan. Auch am Forstweg und in der Moltkestraße wird länger gearbeitet als ursprünglich angekündigt. Die Baustellensituation in Kiel sorgt bei vielen Menschen seit Monaten für Frust.

In der Verwaltung ist die Stimmung ebenfalls angespannt. Denn nach KN-Informationen sind für die andauernden Probleme auch Koordinierungsschwierigkeiten zwischen Stadt, Stadtwerken und Kommunikationsunternehmen verantwortlich. Zu oft, so ist im Rathaus zu hören, hielten sich private Bauherren – also Stadtwerke und Firmen wie Telekom oder TNG – nicht an die abgesprochenen Zeitpläne. Und die Großbaustelle am Theodor-Heuss-Ring, die einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat, drückt zusätzlich auf die Laune. Bis mindestens September müssen Autofahrer Geduld an der „Kaiserbaustelle“ haben.

Offizielles Wording: Baustellenkoordination in Kiel klappt gut

Offiziell will man von diesen Problemen jedoch nichts wissen. „Wir planen unsere Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Stadt. Und auch das Tiefbauamt stimmt andersherum seine Maßnahmen mit uns eng ab“, sagt Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster. Tiefbauamtsleiter Peter Bender betont: Da es eine gemeinsame Ausschreibung mit anderen Bauherren gibt, gebe es keine erhöhte Anforderung an die Baustellenkoordination.

Ohne Frage ist die Koordination der Arbeiten komplex. Bei vielen Baustellen ist die Stadt nicht die alleinige Bauherrin. Insbesondere wenn die Fahrbahn aufgerissen wird, kommen weitere Akteure ins Spiel – etwa die Stadtwerke, um das Kanalnetz zu sanieren oder Telekommunikationsunternehmen, um neue Leitungen zu legen. Der Grundgedanke: Die Arbeiten sollen in einem Abwasch erledigt werden, damit es nur einmal zu Behinderungen kommt.

Baustellen in Kiel: Domino-Effekt bei Verzögerungen

In der Praxis gelingt das aber oft nicht, wie viele Kielerinnen und Kieler seit Jahren merken. Sobald es bei einem der Verantwortlichen zu Verzögerungen kommt, ziehen sich sämtliche Arbeiten in die Länge. Ein Dominoeffekt: Mehrere Gewerke müssen gestoppt und neue Zeitpläne erstellt werden. Und warum kommt es zu diesen Verzögerungen? „Hier spielen viele Faktoren eine Rolle“, sagt Schuster. Dazu zählen Lieferketten, Materialverfügbarkeiten, unzuverlässige Dienstleister oder auch der Fachkräftemangel.

Ein Beispiel ist der Königsweg, wo Straßenbelag und Kanalnetz erneuert werden. Der Umfang der Stadtwerke-Arbeiten am Leitungsnetz hat sich während der Bauzeit massiv verändert und vergrößert, berichtet Tiefbauamtsleiter Peter Bender. „Baupläne, Bauzeitpläne, Verkehrsführungen mussten ständig verändert werden, um die Arbeiten der Stadtwerke zu ermöglichen.“ Bereits der Baustart wurde verschoben von Juli auf September 2022. Die kalkulierte Bauzeit von acht Monaten verlängerte sich auf mindestens elf Monate. Die Stadt hofft, bis zur Kieler Woche fertig zu sein.

Das ist der Stand bei weiteren Langzeit-Baustellen in Kiel.

Kanalsanierung an der Hofholzallee, Kreuzung Hasseldieksdammer Weg: Baubeginn Februar 2022; geplante Fertigstellung eigentlich im November 2022. Aber dort ist man immer noch nicht fertig. „Es gab Rückschläge durch mangelhafte Stahlbauteile für die Pumpstation, die bei der vorgesehenen Überprüfung im eingebauten Zustand auf der Baustelle durchgefallen sind und aufwendig nachgebessert werden müssen“, sagt Peter Bender.

Verbreiterung der Geh- und Radwege, barrierefreier Umbau der Bushaltestellen und Asphaltsanierung an der Gutenbergstraße zwischen Hansastraße und Eckernförder Straße: Baubeginn November 2021; geplante Fertigstellung November 2022. Nun soll es mindestens noch bis Juni weitergehen. Während der gesamten Arbeiten an der Gutenbergstraße, die seit 2017 zwischen Knooper Weg und Eckernförder Straße laufen, kam es zu Verzögerungen, die auf Lieferschwierigkeiten zurückzuführen sind.

Darum verzögern sich die Baustellen an der Goethestraße und der Werftstraße

Fahrradstraße Goethestraße: Baubeginn April 2022; geplante Fertigstellung Februar 2023. Jetzt lautet der geplante Fertigstellungstermin August 2023. „Es hat Verzögerungen im Zuge der Vergabe einer Nachunternehmerleistung gegeben, sodass erst mehrere Monate später als geplant begonnen werden konnte“, sagt Bender. Zudem konnte in dem vergangenen, abwechselnd nassen oder frostigen Winter nicht im gewünschten Tempo gearbeitet werden können.

Veloroute Werftstraße (zwischen Klausdorfer Weg und Großer Ziegelstraße): geplanter Baubeginn Juni 2022; geplante Fertigstellung August 2023. Tatsächlich ging es erst im März 2023 los; die Arbeiten sollen im Juni 2024 beendet sein. Hier ging es später los, weil die Fördergelder noch nicht bewilligt waren. Diese Zustimmung ist erst im Frühjahr 2023 erfolgt.





Arbeiten an den Schachtbauwerken am Forstweg und an der Moltkestraße: Baubeginn August 2022 (Moltkestraße), September 2022 (Forstweg); geplante Fertigstellung Februar 2023; voraussichtliche Fertigstellung: Juni 2023 (Moltkestraße); August 2023 (Forstweg). Die Verlängerung der Bauzeit ist offiziell darauf zurückzuführen, dass im Untergrund sehr viele Findlinge angetroffen wurden. Die Beseitigung hat mehr Zeit in Anspruch genommen. Und auch dort gab es Lieferschwierigkeiten.

Viele Erklärungen, viele Probleme und eine klare Botschaft an alle Verkehrsteilnehmer: Sie brauchen auf den Straßen in Kiel weiterhin viel Geduld.

